Vuelven las protestas a las estaciones del valle del Jalón por la pérdida de trenes y paradas

La pérdida de frecuencias y paradas en los trenes regionales que cubren la línea Zaragoza-Arcos de Jalón ha motivado la convocatoria de una jornada de protesta para el próximo viernes 2 de abril en varias estaciones de este trazado. Detrás de la convocatoria se encuentran vecinos de 26 localidades del entorno del valle desde el límite provincial con Soria y Guadalajara hasta la capital aragonesa, apoyados por cinco ayuntamientos y 36 asociaciones, entre las que se encuentran de carácter juvenil, recreativo, cultural, de amas de casa, de desarrollo rural y plataformas como la recién fundada Coordinadora 87 Razones y más que agrupa a pueblos y pedanías de la Comarca Comunidad de Calatayud.

De esta forma, las citas están organizadas en los andenes y apeaderos de Ricla, Morata de Jalón, Purroy, Morés, Sabiñán, Paracuellos de la Ribera, Embid de la Ribera y Ariza. La movilización se realizará coincidiendo con paso del tren regional que sale de Zaragoza a las 8.45 y que pasará por esta zona, apuntan los organizadores, "entre las 9.30 y las 10.00, si no va con retraso, como acostumbra. Mediante un comunicado, explican que "el transporte público es imprescindible para la supervivencia de las zonas rurales y su posibilidad de desarrollo" e insisten en que "el tren, concretamente, es un medio de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente". "Si queremos que el desarrollo rural sea una realidad, deberemos mantener los servicios básicos", defienden.

Recuerdan que tras la pandemia Renfe ha suprimido uno de los tres servicios diarios con los que contaban estos municipios, que ahora únicamente disponen de un tren por la mañana y otro por la tarde que les une con Zaragoza o Calatayud. Asimismo, la situación, insisten, "todavía es peor para las pequeñas poblaciones de Purroy y Embid, que solamente quedan conectados con Zaragoza mientras que no están unidas con sus ayuntamientos de referencia (Morés y Calatayud, respectivamente)". Todo ello conlleva que "los vecinos se ven obligados a usar el transporte privado por carretera para hacer desplazamientos habituales como ir al médico, hacer compras o gestiones de cualquier tipo".

Durante el mes de agosto, asociaciones como Purroy Unido ya reclamaron el restablecimiento del servicio. Por aquel entonces, Renfe, a preguntas de HERALDO, contestó que no estaba previsto retomar el servicio en las frecuencias anteriores a la declaración del estado de alarma ante la escasa demanda. Preguntada de nuevo la operadora en este sentido, explican que la postura sigue siendo la misma siete meses después.

De igual forma, los convocantes también puntualizan que en mayo de 2019 ya reivindicaron la mejora del servicio ante la elevada antigüedad de los convoyes y los horarios. A este respecto, indicen en que los medios "llegan después de décadas de uso en el entorno de grandes ciudades y que deberían estar en la chatarra, lo que genera averías y retrasos constante y en cuanto a las paradas aseguran que "no están pensados para los habitantes del medio rural". "La propia Renfe está haciendo todo lo posible para expulsar a los usuarios del tren", insisten.

La última reivindicación es un escrito presentado el pasado jueves por el Ayuntamiento de Paracuellos de la Ribera presentado ante el Consejo de la Comarca Comunidad de Calatayud y que recibió el apoyo unánime de PSOE, PP, PAR, Cs y CHA. En el documento, se remarcaba que los servicios de trenes regionales en la línea de Zaragoza a Arcos de Jalón "no satisfacen las necesidades de los habitantes del corredor, ya que en cualquier sentido de los desplazamientos los usuarios deben pasar el día completo fuera, por no tener otro medio con el que volver". Reconocen que "estos servicios no son rentables, pero a nuestro parecer es un servicio público y por lo tanto se ha de seguir dando para evitar que la España vaciada se siga vaciando más".