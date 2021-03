Salou critica que se imponga la mascarilla en la playa y que "puedan venir franceses con PCR y no aragoneses"

"Habría que analizar la cantidad de medidas contradictorias que se van tomando. Un francés, por ejemplo, puede venir a Salou con una PCR pero un aragonés que tenga aquí la segunda residencia no puede por el confinamiento perimetral". Pere Granados, alcalde de Salou, lamenta que la nueva obligación de llevar mascarillas también en las playas supone una traba más al turismo. "Son medidas que no ayudan a su reactivación. Esperemos que no afecte en exceso a las reservas y los viajes, pero no ayuda", dice el también presidente del Patronato de Turismo de una zona de costa frecuentada por miles de aragoneses.

"Creemos que el verano pasado se demostró sobradamente que las playas son espacios naturales, saludables y seguros. En ninguna playa se registró foco alguno de contaminación vírica por lo que la nueva instrucción resulta difícil de entender", dice Granados. "La peor fase de la segunda ola se dio en octubre, cuando ya se había dejado de ir a la playa", sostiene el primer edil, aduciendo a la vez que la transmisión de covid se da mayoritariamente por aerosoles y, en consecuencia, sería más conveniente controlar los espacios cubiertos que los que están al aire libre. En las playas, además, el año pasado ya se hicieron esfuerzos para que se respetaran el metro y medio o dos metros entre las toallas y los bañistas.

El alcalde de Salou, Pere Granados, en una imagen reciente. Tjerk van der Meulen

"Esperemos que la nueva medida no afecte a las reservas. El verano de 2020 fue catastrófico y confiábamos en que este se diera algo mejor. Entonces también estaban confinadas zonas de la Franja y de Lérida y eso se dejó notar", dice el alcalde, para quien la gran incógnita será la respuesta del turismo internacional. "En mercado británico es muy importante y su gobierno ha amenazado con sanciones a quienes viajen por placer en junio y julio. Eso es muy preocupante si se prolonga también a agosto o septiembre".

Granados ve algo de esperanza en las imágenes que llegan desde Australia -donde ya apenas hay restricciones- o en las pruebas que se han hecho en Gibraltar sobre ir sin mascarilla en parques y espacios públicos. "La única solución para nosotros, y para todas las zonas turísticas, es que se acelere el proceso de vacunación. La vacuna es la garantía para poder volver a la normalidad que todos estamos necesitando tanto", concluye.