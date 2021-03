Repollés asegura que el aumento de contagios es "moderado" y aún no es necesario contar con medidas más restrictivas

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado que todavía no es el momento de implantar nuevas restricciones dado que el aumento de contagios es "moderado" tras haber tocado suelo hace unos 15 días. No obstante, ha apuntado, estarán "prevenidos" por si se produjera un cambio importante en los indicadores que hiciera necesario endurecer las medidas en Semana Santa o, previsiblemente, después de ella. En la visita a la nueva sede aragonesa de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la consejera se ha comprometido a que el cribado del cáncer de colón llegue al 100% de la población diana en 2024. Se trata de una de las peticiones hechas por el presidente autonómico de la entidad, Joaquín Larramendi, quien ha incidido en la importancia de esta prueba "sencilla" y "económica".

Repollés ha reconocido que el levantamiento de los cierres provinciales y de la capital aragonesa, unido a la ampliación hasta las 22.00 de las actividades no esenciales, ha tenido como resultado un incremento de los contagios, aunque este ha sido "ligero" y "lento". Ha explicado que aunque la incidencia acumulada a 7 y 14 días ha crecido, no ha cambiado los indicadores con los que trabaja el Departamento de Sanidad y, por ello, todavía no es necesario endurecer las medidas actualmente vigentes.

Parafraseando a Fernando Simón, la consejera ha reconocido que este incremento de casos se podría considerar el inicio de una quinta ola, pero que esta será diferente. "Pensamos que puede ser una olita o una onda, dado el volumen de población inmunizada como por el efecto de la vacunación", ha destacado. En este punto, ha aclarado que durante la Semana Santa solo se vacunará en el 061 a los mutualistas que les corresponde la segunda dosis, ya que no hay mayor disponibilidad de vacunas.

Respecto a la cepa británica, que la semana pasada ya suponía una tercera parte de los contagios de la Comunidad, Repollés ha recordado que es la zona con menor afección y que la previsión es que vaya aumentando. No obstante, ha recalcado que en estos momentos, no es la variante predominante en Aragón.