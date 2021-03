El enorme ‘bocado’ de tierra que prepara el terreno a Amazon en Plaza

Junto al campo de golf de La Peñaza, a escasos metros de la autovía A-2, decenas de máquinas y camiones pesados acometen un gigantesco movimiento de tierras. Se trata del mastodóntico ‘bocado’ a un terreno que la plataforma logística Plaza prepara para la llegada de Amazon. Son unas obras exprés que en apenas ocho meses van a convertir un descampado inclinado en una parcela lisa y preparada para que el gigante norteamericano levante un gran almacén logístico.

Los trabajos empezaron hace menos de seis meses, pero ya están al 70%. En este tiempo se han extraído poco más de un millón de metros cúbicos de tierra, del total de 1,1 millones que se van a sacar. Son el equivalente a 400 piscinas olímpicas de tierra y piedras. En dos o tres semanas, este trabajo -el más engorroso de toda la obra- estará terminado. Aún quedará trabajo por delante, ya que en total hay que preparar y dotar de suministro 330.000 metros cuadrados de parcelas, incluido un aparcamiento de 1.350 plazas.

24 horas al día, el ir y venir de camiones es constante. En el punto más alto del terreno ha habido que excavar y sacar toda la tierra de hasta 25 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de siete pisos. Esto ha creado unos enormes taludes que próximamente se cubrirán de vegetación. “El objetivo en este tipo de obras es usar lo que excavas de la parte más elevada del terreno para rellenar la parte más baja”, cuenta Alfonso Pérez Cebrián, director técnico de Aragón Plataforma Logística. Sin embargo, en este caso ha habido que ‘abusar’ de la excavación para evitar que el terreno estuviera tan elevado que interfiriera en el sistema de radiobalizas del aeropuerto.

Así, de los 1,1 millones de metros cúbicos extraídos, 700.000 se tienen que sacar de la parcela. En concreto, se llevan a un terreno cercano de Plaza que también tenía una gran inclinación, tras llegar a un acuerdo con su propietario. De este modo se evita el millonario coste de trasladarlo a una planta de residuos y se reduce el impacto medioambiental.

Se trata de una roca dura para excavar, así que el terreno se fragmenta previamente con unas voladuras. En total, se han provocado 45 explosiones con 180.000 kilos de explosivos. Con el terreno ya fragmentado, lo van recogiendo unas enormes palas excavadoras, con potencia suficiente para cargar piedras de hasta 2.000 o 3.000 kilos. Hay camiones de muchos tamaños, pero los más grandes pueden cargar 35 toneladas, casi el doble que uno normal.

Posteriormente, esas grandes rocas se fragmentan con retroexcavadoras y se extienden por el terreno en el que se van a quedar, gracias al trabajo de los bulldozer, los rodillos y las motoniveladoras. En la parcela principal para Amazon, de 182.000 metros cuadrados, ya se está rematando el terreno con medio metro de suelo seleccionado, con la granulometría adecuada para que el gigante americano pueda cimentar sus instalaciones. Hasta esta semana se han empleado 60.000 metros cúbicos de esta tierra superficial, que cubren más de la mitad de la parcela. Estos días, además, se esparce agua por encima para compactar y evitar que el viento se lleve la tierra.

Ampliación de Plaza en marcha para Amazon y, más las otras dos ampliaciones proyectadas. DGA

En el momento punta del proyecto, trabajaron en el terreno 120 personas a los mandos de hasta 60 máquinas y camiones; ahora, con la excavación casi finalizada, ha bajado algo el volumen de la obra. A final de julio tiene que estar terminado, aunque ya en mayo Amazon empezará a meter sus máquinas para levantar sus instalaciones.

Además de la excavación y la preparación de la parcela, la empresa MLN está trayendo las tuberías de agua potable e industrial, así como el suministro de energía, en algunos casos enganchándolas a más de dos kilómetros de distancia. Además, el proyecto prevé la construcción de un aparcamiento con capacidad para 1.350 vehículos. El coste total de esta ampliación de Plaza es de 9,8 millones de euros, IVA no incluido. “Es una obra enorme, pero no tiene que ser especialmente complicada. El problema es el plazo, que es muy corto”, señala Pérez Cebrián quien, no obstante, confía en que se llegue a tiempo.

Luego ya será el turno de Amazon, que a partir de mayo empezará a levantar sus almacenes. La previsión inicial es que en este centro logístico trabajen unas 800 personas y que esté abierto hacia el verano del año que viene.