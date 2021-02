Amazon ultima su desembarco en Plaza donde tendrá lista en mayo una gran parcela de 200.000 metros cuadrados

Un secreto a voces es el que acaba de hacer público el presidente aragonés Javier Lambán. Ante una una gran parcela en Plaza de 200.000 metros cuadrados, en la que continúan con los trabajos de explanacion, Lambán ha anunciado que Amazon ultima su desembarco en esta plataforma logística, que en la primera semana de mayo tendrá el terreno preparado y ya podrá levantar la nave "nada convencional donde va a desarrollar una actividad inusual que se dará a conocer las próximas semanas". El máximo responsable del Gobierno aragonés ha preferido ser discreto y no dar detalles de cómo será esta nueva planta ni los empleos que generará limitándose a señalar que serán "muchos cientos de puestos de trabajo".

Sin duda, la ansiada llegada del gigante tecnológico, que "en muy pocos meses estará operando en este solar que tiene que tener disponible el 1 de mayo", ha sido la noticia de este martes, junto a la necesaria nueva ampliación, será la quinta, de este centro logístico aragonés creado hace 15 años, en el que están instaladas 350 empresas en 482 hectáreas comercializadas (el 88,5% de la superficie disponible). "Es una excelente noticia este grado de ocupación y el creciente interés por esta plataforma cuya multimodalidad es uno de sus principales atractivos (tren, avión, transporte por carretera)" ha dicho, congratulándose de que "cada vez tengamos más demanda y cada vez más interés por parte de la empresa automovilística para instalarse aquí", lo que nos obliga, ha añadido, a "empezar a estudiar seriamente las posibilidades de la ampliación". No obstante, ha insistido Lambán en que "es una idea que se está trabajando en el seno de Aragón Plataforma Logística y nos tenemos que afanar para hacer realidad esa ampliación".

El presidente Lambán ha explicado que en los trabajos actuales se está invirtiendo más de 9,7 millones de euros para urbanizar 33,7 hectáreas repartidas en tres grandes parcelas de uso industrial, la mayor destinada a Amazon. Eso sí de lo que será la planta de Amazón, no dio detalles. "Soy muy respetuoso con las empresas y que sean ellas las que den los pormenores de los proyectos en que trabajan. Ellos explicarán las diferencias de esta planta con otras. Lo que veremos aquí dentro de unos meses no será una planta convencional y serán muchos cientos de puestos de trabajo los que se generarán sin ser más preciso porque no lo puedo ser".

Además, ha avanzado que Zaragoza será sede en septiembre del VI Congreso de plataformas logísticas de Europa y de América, con lo que ayudará a consolidar Aragón como referente logístico mundial.

Ha añadido que esto no solo sirve "como palanca para desarrollar la capacidad exportadora de nuestras empresas", sino que también "es un imán formidable para atraer inversiones de otros lugares" y "eso da lugar a que, en este momento, estemos empezando a plantearnos la posibilidad, necesidad, de pensar en futuras ampliaciones", ha contado el jefe del Ejecutivo autonómico.