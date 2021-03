¿Se podrá salir de Aragón en Semana Santa?

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció el pasado miércoles una serie de medidas conjuntas para todas las comunidades autónomas de España, con oposición expresa de Madrid. El objetivo del acuerdo no es otro que el de minimizar los contagios por coronavirus durante la Semana Santa y, antes, la festividad de San José en aquellos territorios que tienen fiesta el 19 de marzo -no es el caso de Aragón-.

De esta manera, las restricciones impuestas en cuanto al toque de queda, movilidad territorial y reuniones sociales afectarán del mismo modo a Aragón que al resto del país, algo que no implicará modificación alguna para los días comprendidos entre el 26 de marzo y el 9 de abril incluidos respecto a las medidas actuales que contempla la comunidad aragonesa. El toque de queda en la tres provincias de Aragón, actualmente situado en un horario de 23.00 a 06.00, no sufrirá adelantos ni retrasos.

Cerco al turismo nacional

De acuerdo con el BOE, publicado este viernes 12 de marzo, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas serán cerradas de perimetralmente, por lo que no se podrá salir ni entrar de estas durante las fechas acordadas. Para Aragón, por tanto, no supondrá ninguna novedad en este sentido, puesto que ya está prohibido rebasar las fronteras autonómicas sin la documentación adecuada. Medida que de manera exclusiva no será de aplicación a las Islas Canarias e Islas Baleares. La entrada en sus territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre

Aunque el turismo nacional estará prohibido, la movilidad entre provincias de Aragón sí que estará permitida durante la Semana Santa, si no hay modificaciones. Una medida de desescalada que entra en vigor desde este 12 de marzo ante la mejoría de los datos de coronavirus en la Comunidad y que, si nada cambia, seguirá vigente entre los días señalados del 26 de marzo hasta el 9 de abril.

Otra normativa de carácter nacional unificada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la Semana Santa es la que afecta a las reuniones sociales. Esta restricción común supone la limitación de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a personas convivientes.

