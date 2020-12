Aragón lidera un frente común científico y médico en defensa de la vacunación masiva contra el coronavirus

Las Asociaciones Españolas de Pediatría (a través de su comité asesor de vacunas) y de Vacunología y las Sociedades Españolas de Inmunología, de Microbiología y de Virología han firmado un manifiesto en el que expresan su apoyo y asesoramiento a la vacunación contra la covid-19. Una iniciativa impulsada y coordinada desde Aragón por el científico Jesús Gonzalo Asensio, investigador del grupo de Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza y profesor de Biotecnología.

"La ciencia ha dado un paso de gigante al lograr vacunas eficaces contra la covid-19 en un tiempo récord. Ahora nos espera un reto aún más importante: conseguir la inmunidad colectiva mediante la vacunación voluntaria", se recoge en el comunicado, que lleva por título 'La ciencia nos ha dado las vacunas, entre todos haremos que sean eficaces'.

Tal y como explica Gonzalo, su iniciativa surgió ante la recitencia de cierta parte de la población española a vacunarse. "Desconfían de ella o están desinformados", explica el investigador, que hace unas semanas se puso en contacto con las diferentes asociaciones y sociedades, que les dieron su respaldo "unánime" tras escribir un primer borrador.

Para el científico aragonés, la vacunación es esencial para terminar con la covid. "Es una enfermedad contra la que no tenemos tratamiento, la transmisión es muy alta y se ha convertido en la primera causa de muerte debido a una enfermedad infecciosa. O logramos una inmunidad colectiva o no vamos a acabar con esta pandemia nunca. Y esa inmunidad pasa por que, según la OMS, se vacune un mínimo de un 60% de la población y,para ello, la vacunación tiene que ser extensiva a nivel mundial", avisa.

Jesús Gonzalo,investigador del grupo de Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza, en una imagen de archivo . Francisco Jiménez

Compromiso global

En este sentido, las cinco asociaciones y sociedades firmantes del documento resaltan la importancia de que "toda" la población se comprometa a recibir las vacunas. "Del mismo modo que la globalización contribuyó a distribuir la pandemia por todo el planeta, terminar con la pandemia mediante la vacunación es también un compromiso global. Esto significa que todos los países sin excepción necesitan alcanzar una cobertura de vacunación suficiente, pues no podemos olvidar que las enfermedades infecciosas viajan junto a las personas", señalan.

Al mismo tiempo, recuerdan que las vacunas que han sido aprobadas tienen serios problemas para su distribución y almacenamiento en países en vías de desarrollo. De ahí que subrayen que tanto el apoyo a las vacunas actuales y su seguimiento de seguridad y eficacia como a la investigación en otras nuevas "seguirá siendo una prioridad".

Por su parte, Gonzalo considera que vacunas basadas en adenovirus pueden ser -si se aprueban- una "estrategia atractiva para los países en vías de desarrollo". "A diferencia de las otras, no necesitan ultracongelación", indica.

Asimismo, las Asociaciones Españolas de Pediatría y de Vacunología y las Sociedades de Inmunología, Microbiología y Virología hacen hincapié en que su apoyo y asesoramiento en las decisiones gubernamentales y de las autoridades sanitarias es "fundamental" para mantener la aceptación social que España tiene de la vacunación. "Mediante la vacunación se logrará, en primera instancia, la disminución de los ingresos en nuestros hospitales y ucis, así como de la mortalidad en los colectivos más vulnerables. Posteriormente, y conforme se alcance la inmunidad de grupo, se disminuirá la transmisión de la enfermedad y, finalmente, podremos recuperar nuestra anterior normalidad", aseguran.

"Conforme se alcance la inmunidad de grupo, se disminuirá la transmisión de la enfermedad y, finalmente, podremos recuperar nuestra anterior normalidad"

Es por ello que han elaborado un documento anexo en el que se ofrece una respuesta "transparente" a los ciudadanos sobre cuestiones acerca "de los posibles riesgos y múltiples beneficios" de la vacunación.

"Eficacia y seguridad"

Junto a la vacunación masiva como "la única forma aceptable" de lograr la inmunidad de grupo, los cinco firmantes del manifiesto también resaltan que las vacunas anticovid muestran, hasta ahora, "un elevado nivel" de "eficacia y seguridad". "Es fundamental que se confíe en la ciencia. Las vacunas han demostrado ser la única opción disponible hasta la actualidad para evitar el padecimiento de la enfermedad a través del desarrollo por parte de nuestro organismo de protección directa frente al patógeno que la causa. Depende ahora de todos, científicos, profesionales de la salud y población general conseguir en el menor tiempo posible la inmunidad indirecta necesaria a través de la vacunación para que el virus deje de circular", insisten.

Mientras, Jesús Gonzalo dice que las vacunas es de los productos médicos y farmacéuticos más seguros que hay y que es "normal" que haya algún efecto secundario. "Cualquier vacuna del calendario vacunal tiene estos riesgos y no ocupan los titulares de prensa todos los días. Se administran a personas sanas y no hay dos iguales en este planeta. Del mismo modo que hay personas que tienen una alergia a un determinado medicamento, también puede haber personas que respondan mal digamos a alguno de los componentes de la vacuna; en cualquier caso muy pocas. Lo que sabemos por las personas que se han vacunado es que son una de cada muchas miles de personas", afirma.

Además, el científico aragonés sostiene que los beneficios de la vacunación son "muchísimos", porque las probabilidades de no padecer la enfermedad o de padecerla de una forma muy leve son "grandes", y los riesgos, "minúsculos".

"Los beneficios de la vacunación son muchísimos y los riegos, minúsculos"

No relajarse

Gonzalo llama a no relajarse ante la vacunación contra la covid y a continuar con las consabidas medidas sanitarias y de seguridad. "Con los datos que tenemos no sabemos si la enfermedad se va a seguir transmitiendo o no. Eso lo conoceremos con el tiempo, cuando se vacunen a muchas personas y se hagan estudios poblacionales. Así sí que se sabrá si la vacuna está protegiendo la transmisión de la enfermedad", explica.

Desde el mundo científico y médico se destaca la importancia de buscar información en fuentes fiables, difundir información contrastada y contribuir a evitar los bulos en las redes sociales. Mientras, el investigador impulsor del manifiesto alude al miedo a lo desconocido y al que todos hayamos vivido en tiempo real las noticias sobre el virus como explicación de las reticencias que la vacuna anticovid suscita.

"Esto no ha pasado nunca ni con un medicamento ni con otras vacunas. Toda información ha sido recibida de golpe y ha causado un perjuicio más que un beneficio a la población. Esta se ha quedado con que estas vacunas tienen efectos adversos y, sin embargo, al cabo del tiempo se ha demostrado que esos efectos no estaban asociados con la vacunación", concluye.