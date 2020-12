El inicio de la vacunación en Barbastro, portada del 'The New York Times'

La noticia de la primera vacunación contra el coronavirus en la provincia de Huesca, realizada este domingo en la residencia Somontano de Barbastro, ha traspasado fronteras y ha llegado hasta la primera plana del considerado como uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, The New York Times. Su edición internacional del medio digital llevaba a su portada la foto captada por el fotógrafo oscense Álvaro Calvo, contratado por el Gobierno de Aragón para facilitar a todos los medios imágenes de este histórico momento. En ella se ve el júbilo de la enfermera Marí Carmen Cortés, segunda vacunación en la provincia de Huesca tras la residente Lidia Navarro, mostrando su alegría tras recibir la vacuna y recorriendo el paseíllo que le realizan sus compañeras y las autoridades presentes en esta primera vacunación mientras le hacen la ola.

La imagen forma parte de una galería de imágenes que van rotando en la portada de internacional del periódico digital norteamericano para reflejar cómo fue la vacunación en Europa. La fotografía de la residencia Somontano en Barbastro representa a la vacunación realizada ayer en España.

Su autor, que ya sabe lo que es firmar fotografías en The New York Times (la anterior vez fue durante el encierro voluntario de las trabajadoras de una residencia en Grañén, que también apareció en varios medios extranjeros), considera que el vivido ayer fue “un día histórico” y destaca que “Barbastro, la provincia de Huesca, Aragón y España están en la portada del periódico más importante del mundo”. “Estaba trabajando haciendo las mejores fotografías y he tenido la suerte de que los editores han seleccionado esta imagen. Barbastro ha sido el ejemplo de una gran noticia y que nuestra tierra salga en un medio como éste es bueno para todos. Ayer comenzó el principio del fin de la pandemia, no podemos salir de este agujero sin las vacunas. Es cuestión de que la vacuna llegue a cuanta más población mejor y a lo largo de los meses iremos saliendo”, señala Calvo que trabaja para la agencia Getty Images.