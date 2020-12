La alimentación aragonesa se propone como regalo de Navidad

“No solo es un producto que puedes comprar para tu hogar, sino que se puede convertir en el regalo perfecto para estas Navidades”, asegura Luna Zabalza, técnico de la Asociación de Truficultores de la provincia de Teruel (Atruter). Y es las restricciones para reducir la propagación de la Covid-19, que han conllevado limitaciones al sector de la hostelería, lo que se ha traducido en un menor número de clientes en bares y restaurantes, han derivado en que muchos de los productores aragoneses se hayan quedado sin parte de su mercado. Es por este motivo que la trufa, al igual que otros alimentos aragoneses, están haciendo hincapié, más que nunca, en que pueden ser un “regalo perfecto”.

“La campaña de recogida de la trufa coincide con la Navidad, es cuando alcanza su pico más alto. Por este motivo, nuestro objetivo es promocionar el consumo doméstico y que incluso se convierta en una costumbre navideña: este año lleva trufa a tu casa”, detalla Zabalza. “En un año normal se habría celebrado la Feria Internacional de la Trufa (Fitruf) de Sarrión y los productores habrían podido vender sus productos en esta. Pero este año, en el que la demanda del producto por parte de los restaurantes es menor y sin escaparates como la feria, la mayoría de nuestros socios han optado por ofrecer el servicio de enviar el producto a las casas. Al final saben que estas son unas fechas importantes y, de hecho, algunos de ellos ya se promocionan como regalo navideño”.

También desde el consejo regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel-Paleta de Teruel se ha hecho hincapié, al contrario que en ejercicios pasados donde simplemente se promovía el consumo en general, en convertirse en un producto más en el hogar: “Comprar un jamón en Navidad es un clásico y estas fiestas no serían lo mismo sin una pieza en casa o, al menos, sin un buen plato en las principales celebraciones de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes”.

Y es que a pesar de que el presidente del consejo regulador, Ricardo Mosteo, se mostró “prudentemente satisfecho con los resultados de los primeros ocho meses de 2020 (últimos publicados) en un año difícil en el que, a pesar de todo, el consumidor ha seguido demandando jamón de Teruel y, por tanto, no ha experimentado un descenso en el consumo como si lo han podido notar otros productos”, como el mismo expuso no hay que bajar la guardia: “Tenemos que redoblar esfuerzos para que esta tendencia no cambie y el consumidor siga apostando por nosotros”.

Es por este motivo que son muchos los productores de Jamón de Teruel, que teniendo en cuenta que esta época suele concentra el mayor volumen de negocio, pues se llega a vender en algunos casos entre el 30% y el 40% de la producción, este año, debido a las restricciones, han incrementado su campaña navideña en redes sociales.

Es el caso de Jamones Casa Domingo (Calamocha, Teruel) que promociona sus productos bajo el eslogan: “Estas Navidades regala calidad, sabor y felicidad”. “Como las restricciones no dejan llegar a nuestros clientes hasta nuestra tienda son muchos los que han optado por pedirnos el producto a través de la tienda 'online'. Por eso hemos incrementado la interacción en las redes sociales y la realidad es que la demanda 'online' se está viendo muy incrementada”, anota Nati Pamplona, gerente de esta empresa.

Otros como la cervecera Ambar lanzan productos especiales en Navidad. Concretamente, lanzan una experiencia cervecera denominada como pack del catador cervecero.

Sin embargo, hay otros productos aragoneses que tienen ya experiencia en este campo de ofrecerse como regalo en Navidad. Es el caso de Apadrina un olivo, que en estas Navidades no solo proponen como regalo un pack de aceite, sino que además ofrecen la opción de “regalar un olivo por Navidad”.

Eso sí, lo que queda demostrado es que para los productores aragoneses la campaña navideña copa un gran volumen de ventas y que este año se ofrecen, más que nunca, “como el regalo perfecto”.