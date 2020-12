La hostelería de Aragón llama a los afectados por las restricciones a manifestarse el día 13

Los hosteleros aragoneses llaman a todos los afectados por las restricciones a manifestarse el próximo domingo 13 en Zaragoza. Empresarios de cafés, bares, restaurantes, hoteles y negocios de ocio nocturno de las tres provincias han dicho este viernes "se acabó" ante la "falta de respuesta" del Gobierno de Aragón y han anunciado que volverán a salir a la calle para exigir soluciones reales. "La Administración sigue haciendo oídos sordos. Sanidad nunca nos ha escuchado. La última reunión fue un desastre", ha asegurado Luis Vaquer, presidente de Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, durante la lectura de un manifiesto suscrito por la totalidad de las asociaciones en el exterior del Náutico.

La manifestación partirá de la plaza de San Francisco en torno a las 10.30 y terminará a las 12.00 en la de España. A ella están llamados empresarios, trabajadores, autónomos y todos aquellos colectivos que se han visto perjudicados por las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Javier Lambán para frenar la covid-19, desde casas de apuestas a gimnasios.

"No podemos asumir nuevamente el rol de presuntos culpables. Si no hay dinero para ayudas, que nos dejen seguir trabajando", ha expuesto. Para el sector, el 25% de aforo que plantea Sanidad de cara a la Navidad es inaceptable. "Reclamamos que se nos deje abrir al 50% y sin límite en las terrazas", ha apuntado José María Marteles, presidente de Cafés y Bares. Unos y otros han incidido en que la hostelería y el turismo son compatibles con la salud, y en que si no cambian las políticas "tendrían que cambiar los políticos".

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, ha criticado que se deje "tiradas" y sin ningún tipo de ayudas a miles de familias. "Me hace gracia oír a la consejera hablar de equilibrio. Me gustaría poner en una balanza lo que nos han dado y todo lo que nos han quitado", ha manifestado.

Los empresarios siguen sin entender que se les eche la culpa por los rebrotes. "No somos el problema, somos parte de la solución", ha afirmado Juan Ciércoles, presidente de Teruel Empresarios Turísticos.

En esta línea, Carmelo Bosque, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, ha cargado contra la enorme incertidumbre que vive el sector. "Ha llegado la nieve, pero no sabemos qué va a pasar. Mucha gente ha decidido invertir en el territorio, no se les puede dejar tirados", ha dicho.

El momento actual, ha subrayado Fernando Martín, presidente de Horeca Zaragoza, es "agónico". "No se puede decir que en Aragón no haya cerrado la hostelería", ha asegurado en referencia a las polémicas declaraciones de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, por las que el sector ha pedido su dimisión. Aunque el nivel 3 de alerta agravado no contempla el cierre de cafés, bares y restaurantes como tal, sí prohíbe el consumo en el interior de los establecimientos, medida que ha hecho bajar la persiana a buena parte de los negocios sin terraza.

Sin cenas de empresa ni cotillones, el sector da ya por perdida la campaña de Navidad. La principal preocupación ahora es qué ocurrirá después de estas fechas. Sobre todo teniendo en cuenta que Sanidad da por segura una cuarta ola en enero. "No se nos puede volver a cerrar. Tiene que haber un plan para que no vuelva a ocurrir. La gente está desesperada, solo un 20% de los negocios tienen terraza. Tienen que darnos una solución que no sea el cierre", ha agregado José María Lasheras, de Horeca Restaurantes.

También han exigido certidumbre los hoteles, que temen no volver a recuperar la actividad si no se levanta el confinamiento autonómico. "Cada euro que se invierte en hostelería genera casi cuatro de riqueza", ha recordado Antonio Presencio, presidente de Horeca Hoteles.