¿Los niños deberían contar como asistentes en las celebraciones navideñas?

Galicia ha puesto en el candelero un debate que ya se susurraba en las calles: si los niños deberían contar o no como asistentes en el cálculo de las celebraciones navideñas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó este jueves la posibilidad de que "los menores de 10 años no cuenten" como participantes de esas citas de familiares y de amigos. Un aspecto que ya había resonado en Europa: en Berlín se acordó prohibir reuniones de más de cinco personas, pero sin contar a niños menores de 14 años.

Núñez Feijóo, que había abogado por emplear "una metodología distinta" para los menores, dio un paso más allá y esgrimió que los pediatras son los que están evaluando "cuál sería la franja de edad idónea", con el comité clínico como referencia, a pesar de que ya situó el límite en los 10 años. "Vamos a intentar orientar la cuestión con un mínimo de literatura científica", añadió el presidente en sus declaraciones.

"El ámbito escolar ha demostrado ser el más seguro porque es donde mejor se cumplen las normas y porque parece que los niños juegan poco papel en la trasmisión del coronavirus. Pero tampoco se sabe cuál es la edad en la que podrían contagiar más. El riesgo cero de que un niño no contagie no existe", insiste Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria. "Si no se cuentan los niños y estos son numerosos, aumentaría mucho el número de personas a reunirse", agrega la pediatra.

"Un estudio coreano determina que los menores de 10 años no contagian tanto, pero se publicó otro que decía que sí y que todavía no se ha demostrado- apunta Cenarro-. Aunque considero que tendría que ser una Navidad diferente". "Desde mi punto de vista, creo que no se debería celebrar la Navidad como siempre y soy la primera que me cuesta. Soy consciente de que voy a renunciar. Hay que recordar la situación en los hospitales, el número de fallecidos... la cifra de cada día es un escalofrío", lamenta Cenarro.

La pediatra aragonesa recuerda el aumento de casos tras fechas clave, como las fiestas patronales de pueblos y ciudades o las comuniones. "Los sanitarios hemos vivido lo que ha supuesto en Aragón las comuniones de finales de septiembre y las comidas del Pilar. Ha costado casi un mes y medio que mejorara la situación, con unas medidas estrictas, un duro trabajo y muchas vidas perdidas", explica.

"Hay que buscar otras maneras de celebrarla"

"Las comidas y cenas son situaciones de riesgo porque te quitas las mascarillas, y las de Navidad son celebraciones largas y con los que más quieres, por lo que evitar el contacto físico es difícil", sostiene Cenarro. Ella propone soluciones: "Hay que buscar otras maneras de celebrarla: visitas con mascarilla y distancia, sin comidas ni cenas o quedadas al aire libre con las medidas de seguridad". La sanitaria también defiende que gestos como decorar las casas o hacer regalos, si se dan con mascarillas y en el exterior, son tradiciones que "no están reñido con la salud" y es una forma de que la economía funcione.

Fuentes del Gobierno de Aragón sostienen que no hacen público su posicionamiento ante el planteamiento gallego. Lo que sí han señalado es que buscan el consenso común a nivel nacionalal respecto.

"Es una opción que se tendrán que valorar los expertos que están desarrollando el documento cara a la Navidad, yo realmente no tengo una posición muy fuerte sobre este tema, sí es cierto que tenemos que tratar de reducir el tamaño de las reuniones familiares lo máximo posible, teniendo en cuenta unos parámetros”, declaró esta semana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad.

"Hay más variables, además de los niños o los mayores"

Al debate de si los niños cuenta o no y a partir de qué edad se suma el núcleo familiar de los comensales. "Hay más variables, además de los niños o los mayores", avisó Simón. "Es más riesgo tener seis personas de seis familias diferentes, que tener diez personas de dos familias", añadió el director del mencionado centro. Un planteamiento que coincidió con la idea del mandatario gallego por "diferenciar" entre "sumar personas y sumar unidades de convivencia". Para ello puso otro ejemplo: "El riesgo entre doce personas de dos unidades familiares es menor que el riesgo entre seis personas que pertenecen a tres familias".

"Confío que a lo largo de 2021 baje la incidencia", se muestra esperanzadora Teresa Cenarro, que invita que aunque sea diferente, se celebre este año la Navidad de forma segura y "sobre todo hacerlo por los niños que este año se lo merecen más que nunca".

