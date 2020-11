Beamonte dice que Lambán tendrá "lealtad" para frenar "la emergencia", pero no para "acuerdos a conveniencia"

El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este sábado que el Ejecutivo autonómico de Javier Lambántendrá "lealtad" para "frenar la emergencia" de la covid-19, pero no para llegar a "acuerdos a conveniencia". Ha intervenido en el 17º Congreso Provincial del PP Zaragoza, donde el diputado Ramón Celma ha sido elegido presidente, en un acto que ha clausurado el presidente nacional, Pablo Casado.

A juicio de Beamonte, "los ciudadanos no pueden entender la soberbia" del Gobierno de Aragón. Ha dicho que el PSOE se ha dedicado a "apaciguar" al Parlamento para que "no exista crítica, que no haya voces discordantes" y ha dejado claro que el PP participa "en la seriedad y el control de la acción del Gobierno, tan legítimo como la obligación de gestionar bien".

La situación "no está para hacer bravadas", ha considerado Beamonte, en alusión a Lambán, alertando de "la auténtica ruina" económica y la "preocupante" situación social. Se ha quejado de que el Ejecutivo regional no ha dado respuesta "a muchas personas", mencionando sectores como el hostelero.

La situación de la pandemia en Aragón es "extrema" y la región "no está para sacar pecho", por lo que "la responsabilidad nos debe acompañar desde el principio", ha afirmado el presidente regional del PP, quien ha dicho que la obligación de todos es "arrimar el hombro en esta situación dramática sin dudarlo".

Sobre el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021, Luis María Beamonte ha afirmado que "el tema no es gastar, es gastar bien, hacer lo que toca, tener visión de futuro pensando siempre en el conjunto de la sociedad", pero "el PSOE y sus socios no han entendido nada de esto" y siguen "repitiendo los errores de siempre".

El presidente del PP regional ha lamentado que "fían sus ingresos a lo que va a llegar del Gobierno de España, fían todo a lo que llegue de Europa" y, a la vez, las previsiones de recaudación son parejas a lo presupuestado en años de crecimiento, "algo que no cabe en ninguna cabeza", tras lo que ha asegurado que "vamos a tener más deuda y déficit, con el efecto letal que ello produce".

Auténtica falsedad

"Han cuadrado a martillazos los Presupuestos, que son una auténtica falsedad y un engaño, una huida hacia adelante de Lambán y sus socios apesebrados", ha advertido Beamonte.

Ha avisado de que "muchos aragoneses ya no pueden más" porque "las ayudas al alquiler ya no les llegan, muchos no han cobrado el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE no están llegando y las ayudas a la dependencia tampoco", de manera que "muchos aragoneses lo están pasando mal". Ha aseverado que "arruinar una comunidad no es hacer política social, es la peor política social que se puede hacer y estamos en ese camino, por desgracia".

"No vemos rumbo en Aragón ni en el Gobierno de España", ha continuado el dirigente del PP, afirmando que "las autonomías están desamparadas" y "no hay cogobernanza de ningún tipo: aquí, que cada uno se las apañe como pueda", mientras la política de Lambán es "un fingimiento, un constante blanqueamiento de imagen".

Celma, preparado

De Ramón Celma ha dicho que es un hombre del PP "preparado", que conoce el partido y asume "muy consciente" la presidencia provincial, donde contará "con apoyo de todo el mundo", tras lo que ha manifestado que "en el PP cabemos todo el mundo" y que "no hay más objetivo que el servicio al conjunto de la sociedad".

El proceso de relevo en la dirección provincial del PP, llevado a cabo con "normalidad" refleja "la fortaleza de una organización", ha aseverado Beamonte, quien ha pedido no perder la "unidad, cohesión y cooperación que hace años el PP tiene en esta tierra".

Ha pedido a Celma que escuche "siempre" a sus compañeros, a los cargos públicos y afiliados, y que no pierda nunca "la frescura y la cercanía, una de las garantías en que se basa el éxito", lo que Beamonte echa en falta en el Gobierno de Aragón.

Beamonte, que ha elogiado al presidente provincial saliente, Javier Campoy, ha agradecido la presencia de Pablo Casado en la sede autonómica del PP Aragón, de quien ha destacado que está demostrando que "hay salida al tapón" que, a su juicio, está poniendo el Gobierno de España, y ha puesto de relieve su posición de "respeto a todo el mundo y moderación" para "construir un país para todos".

Ha dicho que "el ejercicio de trabajo, seriedad y cercanía" del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, "tendrá sus frutos" y que este es el momento de atender a los más desfavorecidos, indicando que la política social del Ayuntamiento está llegando donde no llega el Gobierno de Aragón, como los restantes ayuntamientos están haciendo.