Casado acusa a Sánchez en Zaragoza de haber cruzado "una línea negra" al pactar con Bildu y le pide que elija entre el centro y los extremos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado en Zaragoza que Pedro Sánchez ha cruzado "una línea negra" al pactar con Bildu los Presupuestos Generales del Estado de 2021. "Ya no puede hacer más funambulismo, debe elegir si renuncia al centro o a los extremos", ha dicho en el marco del 17 Congreso Provincial Extraordinario del PP-Zaragoza, en el que se ha elegido a Ramón Celma como presidente provincial. Para Casado, un Gobierno no puede mandar el mensaje de que partidos como Bildu "son homologables". "Y lo digo aquí, en Zaragoza, en la sede del PP, que presidió Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA con tres balazos por la espalda cuando iba a ver un partido. Pediría a Sánchez que escuche a sus hijos y les explique por qué ha pactado con Bildu los presupuestos", ha subrayado.

También ha lamentado, en este sentido, que el Gobierno de España esté "cada vez más en manos de Podemos". "Podemos se está comiendo cada vez más al PSOE, y esto está pasando por que Sanchez quiere. Quien ha decidido poner de vicepresidente a Pablo Iglesias es Pedro Sánchez", ha afirmado.

A su entender, el líder socialista "no está haciendo los presupuestos que puede o que no tiene más remedio que hacer". Tampoco está pactando obligado por no tener otras alternativas, sino que lo está haciendo "con quien quiere". "Tiene una idea de España que no es homologable en ningún otro país europeo. No conozco ningún otro sitio en el que el Gobierno se sustente en un partido que no condena el terrorismo y en el que quienes quieren romper la unidad de España sean determinantes", ha agregado. Todo esto ha hecho, a su juicio, que Sánchez haya acabado "con el socialismo constitucional", de ahí que haya apelado a los presidentes autonómicos a plantarle cara y alzar la voz.

Casado ha pedido al presidente nacional "que diga la verdad" y explique qué ha pactado con Bildu a cambio de su apoyo a las cuentas del Estado. "Esta no es la primera vez que pasa, sino la quinta, pero sí la primera en que lo hace sin necesitar sus votos", ha expuesto.

Para el líder popular, las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "nos llevan a la ruina y no se las cree nadie". "Ayer, el FMI dijo que lo que plantean es muy perjudicial para las rentas más bajas. Pretenden subir los impuestos a quienes ya no tienen ni siquiera ahorros. Son unos presupuestos antisociales que nos llevan a una depresión, con más déficit, más deuda y más impuestos", ha dicho.