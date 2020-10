Nueva oleada de consultas de empresas aragonesas que se debaten entre seguir en ERTE, despedir o cerrar

La crisis sanitaria está asfixiando a las pymes y autónomos de los sectores más afectados por las restricciones para frenar los contagios de covid, que tras conocer las últimas de esta semana -que vuelven a reducir la movilidad y los aforos- hacen cuentas sobre las posibilidades que tienen de mantenerse a flote. En algunos casos han optado por prorrogar el ERTE que ya tenían o solicitar uno nuevo, pero ya hay quien pide asesoramiento para despedir o incluso presentar un concurso de acreedores.

Esta semana se han dirigido a los profesionales que los asesoran para estudiar su futuro con los números sobre la mesa. "Están preguntando por opciones de futuro, principalmente a raíz de las restricciones en la hostelería a partir del próximo lunes", explica Javier Sagardoy, abogado y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza.

"Se están cargando de costes"

"Se plantean prorrogar el ERTE, solicitar uno nuevo por limitaciones o la posibilidad de cerrar porque se están cargando de costes como el mantenimiento del local y sin ingresos previsibles que luego lo puedan recuperar", apunta.

Entre las consultas que reciben, "la pregunta más recurrente es la viabilidad de los despidos a raíz de la cláusula de mantenimiento del empleo por ERTES pasados", reconoce. En Aragón quedan unos 13.000 trabajadores en ERTE, según los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Los expedientes de regulación de empleo han sido una tabla de salvación para mantener los puestos de trabajo hasta ahora, pero empiezan a convertirse en una carga para los autónomos y micropymes que ven que su actividad no remonta. Sobre todo, por la salvaguarda de empleo a cambio de beneficiarse de exenciones en las cotizaciones sociales. El concurso de acreedores se presenta como una de las alternativas para cerrar y no ser penalizados por los despidos si se producen antes de seis meses desde que sacaron al primer trabajador del ERTE.

Ayudas y módulos

"A partir de diciembre vamos a ver concursos de acreedores porque la gente no puede más. Muchos se están planteando cerrar", afirma Ana Rubio, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. El colectivo calcula que en toda España, entre 200.000 y 300.000 trabajadores como mínimo se quedarán en paro a partir del 1 de noviembre cuando termine para algunas empresas el compromiso de mantener el empleo.

"La gente pensaba que después del verano volverían a la normalidad y lo habían aplacado con los ERTE, pero ahora ya no ven el futuro, a tan largo plazo, sobre todo, en la hostelería", explica Sagardoy. Los autónomos y micropymes serían los más afectados. "Lo que quieren es no engordar más la deuda", añade.

"Los autónomos son los que más nos preocupan", reconoce Rubio. "Muchos de ellos no han podido pedir ayudas porque no cumplen los requisitos, por ejemplo, que tengan un 25% como mucho de ingresos", afirma. "Con un 25% de ingresos no sobrevive ningún autónomo", asegura. Y aunque les bonifiquen, "tienen que seguir pagando alquileres y gastos".

Además, advierte de que las ayudas por la covid tampoco llegan a quienes tributan en el régimen especial de módulos porque con él "es imposible demostrar los ingresos". El sistema se basa en porcentajes según la actividad y otras variables.

Las restricciones de esta semana han llegado justo cuando acababan de hacer los pagos de impuestos IVA e IRPF del trimestre, recuerda la gestora administrativa. Y el mes que viene tendrán que afrontar los impuestos que aplazaron el primer trimestre del año con el procedimiento especial aprobado por el Gobierno tras declarar el estado de alarma. "Todos han aplazado los pagos todo lo que han podido y ahora siguen sin tener ingresos y tienen que pagar lo que han aplazado", lamenta la gestora. Mientras tanto, ya han abonado el segundo y tercer trimestre de impuestos.

Rubio afirma que hay "incertidumbre", la gente todavía no ha reaccionado "Está expectante. Cuando pasen unos días tomarán medidas". Sagardoy cree que, como se viene advirtiendo desde las patronales de la hostelería estos días, que protestarán este domingo en Zaragoza, a partir de la semana que viene muchos se pueden plantear cerrar.

