Restauración, turismo y ocio se manifestarán este domingo en Zaragoza bajo el lema 'SOS Hostelería'

Las principales asociaciones del sector de la hostelería y el turismo de Aragón han convocado una manifestación el próximo 25 de octubre en Zaragoza para reclamar una reacción inmediata por parte de las Administraciones.

Tras lasnuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón y la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza unirán fuerzas para defender a un sector "al borde del colapso".

Como han informado en una nota de prensa los tres convocantes, a los que se sumarán otras asociaciones, la marcha saldrá a las 11.00 del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y terminará en la Plaza del Pilar a las 12.30 con la lectura de un manifiesto.

Los empresarios del sector han manifestado que acatarán las decisiones sanitarias para paliar la crisis, pero han advertido de que "no se pueden tolerar ciertos escenarios", ya que "no hay tiempo para esperar ayudas y muchas empresas no van a aguantar más".

Las medidas que van a reclamar

Entre las medidas que reclamarán se encuentran la posibilidad de acogerse automáticamente a las exoneraciones de los ERTE por impedimento de la actividad, la rebaja de la presión fiscal o un plan de ayudas directas para sufragar los alquileres.

Los empresarios hosteleros se han mostrado "muy preocupados" ante el panorama que dejan los confinamientos y el nivel de alerta 3, que se implantará a partir del lunes.

Para la hostelería establece el cierre las 22.00 (a excepción de servicios de entrega a domicilio), prohíbe el consumo en el interior y fija un aforo del 50 % del en terrazas, entre otras medidas.

Como han señalado, "prácticamente ningún negocio va a ser rentable a partir de la próxima semana" y las restricciones harán que la mayoría de los establecimientos deban permanecer cerrados.

Desde el sector dicen ser conscientes de la gravedad de la situación sanitaria y de la necesidad de tomar medidas, pero no comprenden "la dureza de las restricciones para la hostelería frente a otros ámbitos".

En este sentido, han criticado que "una vez más se vuelva a señalar a la actividad de la hostelería" cuando, según un informe elaborado por la consultora FOQUS para COMPETUR que analiza los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad entre el 11 de mayo y el 16 de octubre, los bares y restaurante suponen solo el 2,3 % del total de casos de contagios acumulados.

"La situación del ocio nocturno y la cultura está peor si cabe", continúan, ya que las salas de baile y discotecas llevan cerradas desde el principio de la crisis sanitaria, por lo que "se vulnera uno de los derechos que este sector considera más fundamentales: el derecho al trabajo".

Los convocantes han alertado de que la situación es igualmente muy difícil para cafés y bares, que "han sufrido continuas restricciones con especial incidencia en el uso de las barras".

"La gran mayoría de pequeñas empresas y autónomos de este tipo, además, no ha podido acceder a ninguna ayuda, por desidia administrativa, siendo el segmento más vulnerable por su propia estructura y su escasa capacidad de endeudamiento", han subrayado.

En los hoteles, las restricciones en la movilidad han provocado que en estos momentos 7 de cada 10 habitaciones estén vacías en Zaragoza o que la media de las pernoctaciones en agosto fuera un 67 % menor que el año anterior.

Las últimas medidas de confinamiento perimetral y la obligación de celebrar los congresos y reuniones de forma telemática agravarán la situación para un sector que ha visto como su demanda cae entre el 60 y el 80 %, han apostillado.