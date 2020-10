La distancia social se lo pone difícil a los piojos y cae la venta de productos y tratamientos

Los piojos siguen entre nosotros, pero las medidas de distanciamiento social para prevenir los contagios de covid se lo han puesto más difícil a la hora de saltar de cabeza en cabeza. Al menos, esta es una de las razones que encuentran las farmacias y los centros especializados en el tratamiento de pediculosis para explicar el bajón de la demanda de productos y tratamientos, en el que sería uno de los meses de 'temporada alta' de infestaciones.

"Ha bajado mucho la demanda de productos antipiojos tanto al principio del curso como en el verano, en la época de piscinas y campamentos, en las que siempre había más", reconoce Mercedes Arias, vocal de atención farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Casi no ha habido campamentos, las piscinas abrieron con aforo reducido y la vuelta al colegio ha sido con distancia social. Todo ello ha ayudado a prevenir no solo el contagio de coronavirus sino de los piojos.

Necesitan el contacto directo

"Los piojos son insectos ovíparos que se alimentan de sangre y viven en el cabello humano. No pueden volar, ni saltar y el contagio se produce por contacto directo, de cabeza a cabeza, o a través de compartir peines, gorros, reposacabezas, sábanas, etc", recuerda. Ahora, nada de eso es posible. Este curso ni se comparte ni se juntan grandes grupos de niños. La clave para que la mayoría de las familias se hayan olvidado de la lendrera ha sido "la entrada al colegio con distanciamiento social" y "más normas de higiene", apunta. "Aunque hubiera un niño con piojos sería más difícil el contagio", asegura.

"Los piojos no han parado, con lo que llevo viendo este verano", afirma Beatriz Postigo, de Ni uno más, centro zaragozano especializado en la eliminación de estos molestos invitados. Coincide en que ha habido un bajón de actividad, que también cree que está motivado por las "medidas de distanciamiento", pero sigue habiendo casos.

"En un año normal en la vuelta al cole hay una punta de infestación, de la gente que viene del verano y no se ha dado cuenta y del contacto que ha habido en los coles", explica Esther Tello, desde uno de los centros de Kids&Nits en Zaragoza. Asegura que durante el confinamiento "también hicieron cuarentena los piojos" y tuvieron después casos de gente "que no se había dado cuenta o que haciendo tratamientos químicos no se habían ido".

Desde las farmacias recuerdan que piojos hay todo el año. "Son frecuentes en época escolar porque los niños están muy juntos". En contra de algunos mitos "al piojo le gusta ir al cabello limpio, porque se sujetan mejor y se desplazan para alcanzar la base del cuero cabelludo", señala la farmacéutica.

"No había visto cabezas tan infestadas. He visto cabezas en las que se movía el pelo solo"

"Nunca me había pasado como este año ver cabezas llenas", afirma Postigo de Ni uno más, sobre la 'desescalada' cuando abrieron los centros el 4 de mayo, como las peluquerías. "Pensaba que los padres iban a estar tan aburridos que iban a estar con la lendrera todo el rato", afirma, pero no fue así. "No había visto cabezas tan infestadas. He visto cabezas en las que se movía el pelo solo", asegura. Dentro de la caída de actividad, la época de más trabajo fue en el verano, aunque apenas ha habido campamentos.

"Los casos que me llaman generalmente son padres o madres desesperadas, que llevan meses que no han conseguido eliminar las liendres y cada equis tiempo les sale bichito y llevan el pelo destrozado con tanto producto", explica.

Entre sus clientes, además de los niños hay "muchas adolescentes, que con los móviles y los selfies están todo el día con las cabezas juntas", dice Postigo. Serían casos en los que un hermano pequeño se lo ha podido contagiar y suelen ser melenas largas que llevan mucho trabajo.

Hay madres que acuden porque no pueden quitárselos bien en casa y abuelas a los que se los han contagiado los nietos. "Han cogido piojos desde los 2 años hasta una abuela por culpa de los nietos", añaden desde Kids&Nits

Ante la resistencia de estos diminutos bichos "hay gente que llega a hacer barbaridades", confiesan desde ambos centros. Por el primero han llegado personas después de "echarse insecticida, colutorio bucal o mahonesa", enumera Postigo. Aconseja "invertir en una buena lendrera" porque "puedes retirar el bicho pero no liendre" y tener que volver a empezar.

Tello también reconoce que "hemos tenido casos que gente que se ha echado colutorio en el pelo, que suelen ver remedios caseros en internet y llegan a un punto de desesperación".

Lavar a 60 grados y no compartir peines

Desde el Colegio de Farmacéuticos alertan también sobre este tipo de remedios caseros. "Solo se usa como remedio casero repelente el árbol de té que desenreda, hidrata y repele y se puede utilizar, solo cuando hay riesgo, cada vez que lavas el cabello". Ante la duda, pide que consulten con un profesional.

Recuerdan que en caso de infestación, lo más importante es notificarlo al centro educativo en el momento en que se detecta. Si se tienen piojos señalan los principales consejos: limpiar los peines, lavar la ropa a 60 grados, revisar la nuca, detrás orejas con un foco de luz y una lupa y, sobre todo, ver si hay liendres, los huevos blancos que depositan los piojos y que se distinguen de la caspa porque esta se cae. Si no se acaba con ellas, en siete días pueden volver a aparecer nuevos piojos. La desinfección de peluches y juguetes se puede hacer metiéndolos en una bolsa de plástico y dejarla bien cerrada dos o tres días.

La farmacéutica insiste en que si un niño tiene piojos "no hay que tratar con un pediculicida a toda la familia sino revisar a toda la familia". Y de cara a lo que queda de curso escolar, para tranquilidad de los padres, cree que "mientras se sigan manteniendo las medidas, por lógica, tiene que haber menos casos de piojos".

