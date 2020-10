La hostelería estudia llevar el retroceso a la fase 2 de Zaragoza ante los tribunales

Más de un centenar de empresarios y trabajadores de la hostelería, la mayoría del ocio nocturno, protestaron ayer contra el retroceso de Zaragoza a la fase 2. El sector endureció el tono y protagonizó una sonora sentada frente a la Delegación del Gobierno, donde se estaba desarrollando la Junta Local de Seguridad, para exigir soluciones al Ejecutivo de Javier Lambán tras siete meses de cierre y "silencio" por parte del Gobierno aragonés.

"Necesitamos trabajar. ¡Basta ya! Los bares no somos culpables. Ya es hora de que se nos tome en serio", gritaron en la plaza de España, donde comenzó una improvisada protesta que se alargó hasta bien entrada la tarde. Eneko Abad, portavoz del colectivo, recordó, megáfono en mano, que "muchas familias están en peligro", y que, hasta ahora, el sector ha intentado buscar soluciones "de una forma pacífica" por todos los medios.

El colectivo se reivindicó como el único gremio "capaz de controlar a las personas que van a salir de fiesta" y de mediar para que cumplan las medidas sanitarias. Con bocinas, silbatos y carteles en los que se comparaba el retroceso a la fase 2 con un "genocidio empresarial", criticaron la falta de ayudas y recordaron que mientras que las calles, los buses y los tranvías están llenos, los bares siguen vacíos. "¿Es que el coronavirus es selectivo? Bajar a la fase 2 nos va a costar el poder comer", aseveraron.

Una vez en la plaza del Pilar, se sentaron y reclamaron que las autoridades presentes en la Junta Local de Seguridad bajasen a dar la cara. "No tenemos prisa. Estamos cerrados y no tenemos nada que hacer", dijeron. Tanto la delegada del Gobierno, Pilar Alegría, como la consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconocieron la ejemplaridad de los empresarios, a quienes pidieron un esfuerzo extra. Las posturas, no obstante, siguen enfrentadas.

"El retroceso a la fase 2 va a provocar un aumento exponencial del ocio privado y los botellones. Van a hacer que la no regulación de este tipo de ocio haga crecer los contagios, circunstancia que volverá a perjudicarnos más adelante", señaló Alberto Campuzano, portavoz del ocio nocturno. Insistió, asimismo, que hasta ahora Sanidad "no ha sido capaz de demostrar que las restricciones adoptadas hayan valido para algo".

El problema, subrayaron desde Horeca Restaurantes, es que se sigue sin contar con el sector a la hora de tomar medidas. "No se ha demostrado su influencia tan perjudicial en las cifras del covid como si se dan en otras situaciones o sectores menos controlados", destacaron ayer desde la agrupación.

"Una tomadura de pelo"

Para el presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles, es "una auténtica tomadura de pelo". "El Gobierno de Aragón vuelve a criminalizar a uno de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria y económica sin existir evidencias científicas o fundamentos sólidos. Analizaremos con detenimiento el texto de la nueva Orden y valoraremos cómo actuar, no descartando ningún tipo de actuación al respecto", avanzó. Incidió, en este sentido, en la cancelación de reservas ya comprometidas y en el deterioro de las materias primas aprovisionadas para estas fechas.

En esta línea, el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), José Antonio Pueyo, cree que los datos diarios de contagios "no son de la importancia suficiente para este retroceso preventivo". "Todo lo que sea menor afluencia y tránsito de ciudadanos perjudica la actividad comercial. La confianza del consumidor se va a ver resentida. Damos por perdida la campaña de estas fiestas del Pilar", lamentó.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y propietario del restaurante con estrella Michelin Lillas Pastia de Huesca, Carmelo Bosque, también se mostró "indignado" por las limitaciones de aforo. En su opinión, todas estas medidas dificultan aún más la supervivencia de los negocios, "que han sacado ya a todo su personal de los ERTE y están pagando las nóminas aun perdiendo dinero".