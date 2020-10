El brote del colegio mayor de Huesca suma 16 positivos pero llegan las primeras altas

El brote de coronavirus detectado entre los usuarios del colegio mayor Ramón Acín del campus universitario de Huesca suma ya un total de 16 positivos. La mayoría de ellos son asintomáticos y el resto solo tiene signos leves de la enfermedad. Además, cuatro de los estudiantes afectados han recibido ya el alta y han podido salir de sus confinamientos después de cumplir las cuarentenas.

La directora del centro, Emma Lobera, aseguró este lunes que pese a que el número de positivos entre los 60 estudiantes que hay ahora alojados se ha ido incrementando en los últimos días, la situación está "controlada", tal y como le han trasladado desde el centro de salud Santo Grial al que está asignado el colegio. "Desde el inicio estamos en continua comunicación con ellos", subrayó.

Dada la forma de convivencia de un colegio mayor, donde los usuarios suelen compartir muchos espacios comunes, los responsables sanitarios les plantearon la posibilidad de realizar test a todos los estudiantes "y en un ejercicio de responsabilidad dije que sí", explicó Lobera. Y los resultados que han ido conociendo han arrojado hasta ahora 16 casos, aunque este lunes se hizo una nueva tanda. "Prácticamente todos los teníamos ya confinados por precaución ya que eran contactos de otros positivos".

Los desayunos, comidas y cenas, en la puerta con vajilla desechable

Tanto los contagiados como los contactos estrechos están aislados en sus propias habitaciones para seguir la cuarentena obligatoria, aunque aquellos a los que no les podían garantizar baño y ducha propios (son comunes), les han cambiado de sitio. Durante este tiempo están siguiendo sus clases universitarias de forma ‘on line’ y les dejan el desayuno, la comida y la cena cada día en su puerta y con vajilla desechable.

La directora descarta que estos contagios se hayan debido a comportamientos "irresponsables o incívicos" relacionados, por ejemplo, con fiestas o con botellones. A su juicio, se ha debido más a "descuidos" por no mantener siempre las distancias de seguridad y llevar mascarilla. "Ahora ya se han dado cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer aunque vivan aquí como si fuera su casa y estuvieran en familia", afirma.

Debido a las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la pandemia, el colegio mayor Ramón Acín ha reconvertido todas las habitaciones dobles en individuales reduciendo con ello el número total de plazas de las 119 que ofertaba el curso ha pasado a 71. Y no todas están ocupadas actualmente porque había una decena de usuarios que iban a llegar esta misma semana y a los que han pedido que lo retrasen unos días más hasta que finalicen las cuarentenas. Los estudiantes proceden de casi todas las Comunidades, aunque la mitad de ellos son aragoneses. Eso sí, este año no hay Erasmus.

Desde el centro han tomado medidas para intentar reducir al máximo el riesgo de contagios. Así, por ejemplo, todas las salas comunes tienen un aforo máximo y con asientos señalizados para guardar la distancia mínima; en el comedor hay 1,5 metros de separación entre cada usuario lo que ha reducido las plazas a 35, obligando a establecer dos turnos en el desayuno, la comida y la cena; hay hidrogel en todas las entradas a las salas; en los pasillos estrechos solo se permite un solo sentido... "Creo que hemos adoptado todas las medidas posibles, aunque hay cosas que son inevitables", recalca Lobera.

No restringirán el horario de cierre

No obstante, no se plantean otras medidas más drásticas como las que han adoptado los colegios mayores Pedro Cerbuna y Santa Isabel, en Zaragoza, que han fijado un control horario y cerrarán por las noches tras el brote de coronavirus producido en el primero de ellos. Desde el lunes, los estudiantes no pueden salir desde las 0.30 ni entrar después de la 1.00.

En el Ramón Acín mantendrán el horario de apertura de 24 horas ya que consideran que en una ciudad de las características de Huesca no sería una medida demasiado efectiva.