El rector de la Universidad de Zaragoza pide a los alumnos que pasen el puente del Pilar en sus localidades

Los llamamientos para evitar que las próximas no fiestas del Pilar se conviertan en un foco de contagios y rebrotes no dejan de sucederse a medida que se acercan unas fechas en las que se teme que puedan producirse aglomeraciones y encuentros en los que no se mantengan las medidas sanitarias y de seguridad. A ellos se ha sumado este martes el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, que ha pedido a los estudiantes de fuera de la capital aragonesa que aprovechen el puente del Pilar para "volver con sus familias". En el campus zaragozano el periodo festivo comprende cinco días, desde el sábado 10 de octubre al miércoles 14.

Mayoral ha hecho estas declaraciones durante la firma de un convenio de colaboración entre la entidad académica y las consejerías de Universidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés para la puesta en marcha de tres proyectos de cooperación con países periféricos. Unas afirmaciones que ha respaldado en este mismo acto la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien también se ha dirigido a los jóvenes para lanzar un mensaje en el que les ha instado a ser "muy responsables" y cumplir "las medidas de aislamiento y no agrupamientos" y concienciarse de que aunque ellos no enfermen pueden provocar la muerte de las personas mayores de su entorno.

El rector del campus público se ha referido también a los casos de contagio en colegios mayores, de los que ha trascendido el ocurrido en el Pedro Cerbuna, dependiente de la entidad académica, aunque ha comentado que se han registrado positivos en varios de estos alojamientos. Ha confirmado que hay alumnos que han sido expulsados temporalmente de estos establecimientos por no cumplir las normas de seguridad, aunque ha recalcado que se trata de "una minoría" con la que se está siendo "muy radical" para que cumplan las normas. La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad aragonesa, Ángela Alcalá reconoció recientemente que "el primer día hubo fiestas en los colegios mayores, pero se cortó rápidamente".

Restringir el horario de entradas y salidas en algunas de las residencias del campus en las que se han detectado varios casos y hay usuarios en cuarentena es una de las medidas que se está estudiando adoptar. Mayoral ha apuntado que se trata de una iniciativa que no les "gusta" aplicar, ya que puede suponer restringir la movilidad de alumnos que estudian o llevan a cabo trabajos con compañeros fuera de las instalaciones. Desde la Universidad también se ha alertado a las policías local y nacional de botellones que se estaban llevando a cabo en el campus San Francisco y que no se disolvían cuando así lo requerían los propios servicios de seguridad internos de la Universidad.

"Por la zona por la que está, el campus San Francisco siempre ha resultado atractivo para hacer botellones, como el Parque Grande, pero ahora conllevan un riesgo que antes no tenían. Nosotros avisamos a las autoridades porque no podemos imponer una sanción cuando se les avisa y no hacen caso", ha dicho Mayoral. En cuanto a la marcha del curso, ha apuntado que hasta ahora no se han tenido que confinar aulas enteras, algo que no ha descartado que pueda producirse en el futuro.