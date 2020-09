El 14 de octubre se perfila como el día más probable de ser 'movido' en el calendario escolar por las 'no fiestas' del Pilar

Las 'no fiestas' del Pilar han traído un nuevo debate, de los muchos inéditos que está planteando la pandemia. En este caso, la idoneidad del calendario escolar, que, a corto plazo, prevé para los estudiantes zaragozanos 3 días festivos -el 12, el 13 y el 14 de octubre-, que se unirían al fin de semana anterior. Un paréntesis en las clases pensado, sobre todo, para disfrutar de un programa de fiestas ahora suspendido.

De este calendario festivo, el día 12 es de carácter nacional y para todo el mundo, niños y adultos. El 13 lo es a escala regional, solo para la comunidad educativa; lo mismo que el 14, aunque solo no se asistiría a clase en la capital aragonesa.

Esta jornada es la que parece estar más en el aire, de acuerdo a los contactos que el Gobierno de Aragón está manteniendo con la comunidad educativa de cara a un posible reajuste del calendario para el curso que acaba de empezar.

Al ser una libranza de carácter local y dado que no hay actividades para los niños al haberse suspendido las fiestas, parece que la idea más sencilla y adecuada, aún sin decidir definitivamente, sería recolocar esa libranza.

De esta manera, los alumnos zaragozano de Infantil, Primaria y Secundaria (que no los universitarios, donde ya se sabe que no se variará el calendario) tendrían cuatro días festivos y no cinco, como estaba previsto. Quedaría por decidir, de seguir adelante con la idea, en qué otro momento del curso se recolocaría ese día festivo.

En cualquier caso, este podría ser el único cambio al respecto, ya que el vigente se trata de un calendario aprobado y el curso ya está en marcha.