declaraciones Lambán, sobre los Pilares: "Este año no habrá ni 'no fiestas' ni nada, no habrá absolutamente nada" "Con lo que hemos aprendido este verano, y con la capacidad de coordinación y colaboración existente entre las instituciones, las Fiestas del Pilar próximas a todos los efectos serán las de 2021", subrayó en el presidente de Aragón. Europa Press Javier Lambán en la reunión con CEOE Aragón Tony Galán El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha señalado,ern referencia a las Fiestas del Pilar de Zaragoza que su Ejecutivo mantiene contactos con el Ayuntamiento de Zaragoza y con la Delegación del Gobierno al respecto. En este sentido, "la época de las fechas de las Fiestas del Pilar va a llegar en un momento en el que el Ayuntamiento de Zaragoza y todos nosotros hemos aprendido lo que significa no ser extremadamente cuidadosos en la aplicación de la normativa vigente respecto a la cuestión sanitaria". Lambán ha aseverado que un rebrote sería "una pésima noticia" y se ha mostrado convencido de que "con lo que hemos aprendido este verano, y con la capacidad de coordinación y colaboración existente entre las instituciones, las Fiestas del Pilar próximas a todos los efectos serán las de 2021 y este año no habrá ni 'no fiestas' ni nada, no habrá absolutamente nada". Sobre la reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado la gran colaboración entre administraciones que ha propiciado la pandemia. Así, ha recordado que se han realizado 16 conferencias de presidentes que han permitido "compartir visiones, analizar conjuntamente problemas y establecer una corriente de solidaridad y apoyo mutuo". También ha reconocido que si hay una ciudad de España en la que la propagación de la pandemia es especialmente difícil de controlar es Madrid, por ser "grande y abierta". Por ello, Lambán ha mostrado su "simpatía, colaboración, apoyo y solidaridad" con Ayuso.