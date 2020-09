EVAU en Aragón: horarios, medidas por la covid-19 y qué hacer si tienes síntomas

La crisis provocada por el coronavirus ofreció en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EVAU) del pasado mes de julio una estampa atípica que se va a volver a repetir esta semana. El primer examen de acceso a la Universidad se realizará este miércoles 9 de septiembre en Aragón a las 11.30 con Lengua Castellana y Literatura II y el último será el 11 de septiembre a las 18.30 con Lengua Extranjera II - Alemán - Francés.

La duración de cada uno de los exámenes será de una hora y media y habrá que seguir unas normas de prevención ante la covid-19 antes, durante y después de la realización de las pruebas.

Medidas de protección por la covid-19 durante la EVAU

Durante el primer día, cuando se hacen los exámenes de las materias comunes, los estudiantes tendrán que sentarse siempre en el mismo sitio en los tres exámenes. Los estudiantes deberán presentarse al menos media hora antes del comienzo de cada sesión. No está permitido el uso de guantes y aquellas personas que tengan el pelo largo deberán llevarlo recogido. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, excepto cuando el alumno tenga que identificarse a la entrada con su DNI o alguno de los documentos permitidos. Se recomienda la separación de dos metros y la limpieza de manos con gel hidroalcohólico, tanto a la entrada como a la salida. Además, el alumnado no podrá ir acompañado por familiares a los lugares donde se realizan las pruebas, excepto los estudiantes con diversidad funcional. Deben evitarse grupos o aglomeraciones. Una vez salgan de las aulas de examen, se deberá abandonar el centro de forma ordenada y respetando la distancia de dos metros.

Calendario de los exámenes y los horarios de la EVAU de septiembre

Miércoles 9 de septiembre:

- Lengua Castellana y Literatura II a las 11.30

- Historia de España a las 16.00.

- Lengua Extranjera II / Inglés a las 18.30.

Jueves 10 de septiembre:

- Fundamentos del Arte II / Matemáticas Aplicadas a las CCSS II a las 9.00,

- Física / Historia de la Filosofía a las 11.30.

- Biología / Historia del Arte a las 16.00.

- Dibujo Técnico II / Geografía a las 18.30.

Viernes 11 de septiembre:

- Cultura Audiovisual / Griego II / Matemáticas II a las 09.00.

- Economía de la Empresa / Geología a las 11.30.

- Artes Escénicas / Diseño - Latín II / Química a las 16.00.

- Lengua Extranjera II / Alemán / Francés a las 18.30

Secuencia completa en el acceso del alumnado al edificio y al aula

Respetar los tiempos establecidos de entrada: acceso a medida que llegan.

Acceso al recinto guardando la distancia física.

Seguir las indicaciones por cartelería o señalética en las paredes.

En la puerta del aula presentación de acreditación: mostrar no entregar.

Dejar mochila u otros materiales donde le indiquen los miembros del tribunal.

Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

Recoger tríptico, cabeceras y, en su caso, etiquetas.

Ocupar mesa de examen.

Ningún estudiante abandonará el aula sin dejar en la mesa del tribunal el examen cumplimentado.

Finalizado el examen salida organizada del aula.

Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

Salida de la sede guardando la distancia física de 2 metros.

Evitar grupos o aglomeraciones. examen cumplimentado.

Además, un vocal corrector se situará fuera del edificio y conforme vayan llegando, les pedirá el nombre, mirará en el listado de estudiantes de la sede y les indicará el aula en la que va a realizar el examen. En este momento no será preciso comprobar su identificación. Se deberán atender en todo momento las indicaciones del personal de administración y equipos directivos o, en su caso, personal de seguridad. Se deberán seguir las indicaciones de la cartelería o señales de las paredes. En la entrada de las aulas se ubicará un vocal corrector que es el que comprobará en su listado del aula el nombre del estudiante. Se deberá ocupar la mesa de examen que le indique el profesor vocal corrector. El alumnado podrá tener sobre la mesa de examen, además del documento de identificación, las etiquetas, un bolígrafo negro o azul y aquellos materiales que sean autorizados en algunas materias, y un botellín de agua sin etiquetas. Es importante que al toser y estornudar se cubra la nariz y la boca con un pañuelo, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. No se podrá compartir material, por lo que el alumnado debe asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas.

¿Qué pasa si un alumno tiene síntomas de la covid-19?

Aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con la covid-19, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, no deberán acceder a las sedes para realizar los exámenes. Se establecerán medidas alternativas para el alumnado en aislamiento por la covid-19 o en cuarentena por contacto estrecho o por cualquier otra enfermedad, de cara a no menoscabar sus opciones de elección de plaza universitaria. Se deberán seguir las recomendaciones vigentes del Ministerio de Sanidad sobre la limpieza de ropa y objetos al volver a casa (quitar zapatos, no sacudir la ropa, lavarla …). No se utilizarán los ascensores salvo las personas con dificultades de movilidad.

Documentación que se debe presentar para examinarse de la EVAU



Es obligatorio presentar un documento identificativo oficial, ya sea DNI, permiso de residencia, pasaporte o carné de conducir, la hoja con los datos de la inscripción y las etiquetas identificativas personales.

Consulta la distribución de centros por tribunales y lugares de examen.