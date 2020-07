Lambán apela a la "conciencia de la ciudadanía" porque si no "habrá problemas serios"

"Si la población, fundamentalmente los jóvenes, no toma conciencia vamos a tener problemas serios que se van a prolongar durante muchos meses". Así se ha expresado este miércoles Javier Lambán, presidente de Aragón, en relación a los rebrotes de la Comunidad y el retorno a la fase 2 flexibilizada. Asimismo Lambán ha añadido que "si la ciudadanía toma conciencia, la normalidad será efectiva y real muy pronto". "Nosotros no queremos tomar medidas que restrinjan el desarrollo normal de la economía, pero he de decir que si las tenemos que tomar no nos temblará el pulso", ha advertido. A pesar de ello, ha recordado que las diferencias entre la fase de nueva normalidad y la que se encuentra ahora Aragón son "bien pocas". "La DGA tiene la vocación de que estas medidas permanezcan activas lo menos posible, pero medidas ante los rebrotes de los contagios evidentemente que hay que tomarlas. Me disgusta mucho hacerlo. Sé que causo problemas y lo siento enormemente", ha asegurado el presidente de Aragón.

Lambán ha hecho estas declaraciones durante la visita que ha llevado a cabo este miércoles al Parque de Atracciones de Zaragoza para conocer las medidas de seguridad y prevención de las instalaciones y para mostrar su apoyo por la reapertura. Allí ha sido recibido por el presidente del parque, Jesús Morte. "Ha tomado la decisión de reanudar su actividad sabiendo que haciéndolo corría muchos riesgos. Lo está haciendo de una manera ejemplar desde el punto de vista de la preservación de la salud por encima de cualquier otra consideración y nos da ejemplo a las administraciones de compromiso y de seriedad", ha afirmado Lambán en relación a Morte. Este, por su parte ha señalado que la mejor ayuda que pueden tener, "es que la gente pierda el miedo y venga". "Nos hemos echado a la piscina y no nos habíamos enterado de que no había agua", ha lamentado en relación al descenso "muy notable" en el número de clientes. A pesar de ello, ha aclarado que "abrí porque creo que se debe de abrir y porque creo que hay un compromiso con nuestros clientes y abonados. Abrí para que pudiera servir un poco de ejemplo para que el resto de instalaciones pudieran abrir", ha señalado Morte.

Así, Lambán y Morte han paseado por las instalaciones del parque para conocer las medidas adoptadas y que incluye desinfección de las distintas atracciones, control del aforo mediante rayos láser, gel hidroalcohólico en cada atracció o cartes indicativos, entre muchas otras para poder acudir a un "parque seguro".

La medida de fase 2 flexiblizada afecta a las ciudades de Zaragoza y Huesca capital y cinco comarcas, dos de Zaragoza y tres de Huesca (Litera, Cinca medio y alto, Bajo Aragón-Caspe y la Comarca Central de Zaragoza).

El presidente de Aragón ha querido dejar claro que hay mínimas diferencias entre la fase 2 flexible y la normalidad tras el fin del estado de alarma, de modo que, por ejemplo, se establece un aforo del 50% en el interior de los establecimientos de hostelería y del 75% en las terrazas, con agrupaciones de 10 personas como máximo, es decir, se ha reducido un 25%. Tampoco se permite el consumo en barra y el ocio nocturno queda prohibido (antes estaba al 50%), pero como ha recordado Lambán, aquellos establecimientos que tengan servicio de bar o cafetería, seguirán igual que el resto.

La diferencia entre esta fase flexibilizada y la fase 2 del estado de alarma está en el mantenimiento de medidas que son de la nueva normalidad como el 75% de aforo en el comercio minorista, mercadillos y centros comerciales; piscinas o ámbito cultural. Por su parte, las residencias, los campamentos y las colonias urbanas no experimentan cambios.

Con la nueva normalidad, los aforos como norma general eran del 75%, lo que era aplicable al comercio y superficies, hoteles, alojamientos y hostelería, así como espectáculos públicos, etc. Sin embargo, era del 50% para el ocio nocturno con zona de baile ocupada por mesas.

Están permitidos los juegos al aire libre (con distancias e higiene), los campos de trabajo con hasta 20 participantes y las colonias para niños desde 12 años con grupos de hasta 50.

En esta nueva fase y para todo Aragón, se suma el uso obligatorio de la mascarilla para mayores de 6 años aun cuando pueda mantenerse la distancia física de seguridad. La orden, que entró en vigor la pasada medianoche, se impone en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público. Y la novedad si cualquier persona lo incumple es que se expone a una multa de 100 euros.