Zaragoza redoblará la seguridad este fin de semana para frenar el botellón y evitar nuevos contagios por covid

Zaragoza redoblará la seguridad este fin de semana para evitar el botellón en parques, riberas y cualquier otra zona de la ciudad. Así se ha decidido tras una reunión entre el Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza. La titular de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que la curva de la capital es “claramente ascendente”, y que el número de positivos sigue ingrementándose “de forma notable”.

Las autoridades sanitarias han detectado ya “cierta transmisión comunitaria”, con casos en múltiples centros y áreas de salud. Tanto Repollés como el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la delegada del Gobierno, Pilar Alegría, han incidido en la importancia de usar mascarilla. “Tenemos un problema serio”, ha reconocido el regidor zaragozano, que ha anunciado una campaña especial en la que Policía Nacional, Policía Nacional y la Policía adscrita al Gobierno de Aragón informarán en terrazas y veladores sobre esta práctica, obligatoria desde ayer.

La intención es que los ciudadanos sean conscientes de que no llevarla conllevará sanciones. Desde el fin del estado de alarma, ha apuntado Alegría, se han cursado 180, ya sea por no llevar este elemento de protección o superar los aforos permitidos, entre otras infracciones. Respecto al botellón, Azcón ha incidido en que el Ayuntamiento no está dispuesto a hacer la vista gorda en ninguna de estas situaciones.

En cuanto a la evolución de la pandemia, Repollés ha incidido en los casos detectados en población joven y asintomática, fruto, en muchas ocasiones, de fiestas y de malas prácticas relacionadas con el ocio nocturno. Según ha recalcado, las medidas que se adopten serán en todo momento “proporcionadas a la situación epidemiológica” y a cada momento. “Esta situación se va a dar todo el verano”, ha recordado.

En Huesca, la situación es distinta a la de la capital, ya que no existe el pico de casos que se está produciendo en Zaragoza, sino un goteo “constante” que comenzó en las últimas semanas.

En cuanto al brote en Albalate de Cinca, Alegría ha confirmado que el Ejército de Tierra se desplazará a la localidad mañana por la mañana y, una vez allí, evaluará qué instalaciones son necesarias para acoger a los pacientes con covid.