Los campamentos con pernocta empiezan a sufrir anulaciones "puntuales" por el retroceso a la fase 2

Retroceder a la fase 2 no va a suponer un gran cambio en el desarrollo de las colonias urbanas, campus deportivos y campamentos con pernoctas fuera de casa, estos últimos para chicos con 12 años o más. Si acaso, ser todavía más exigentes y responsables con el uso de la mascarilla. Las consecuencias sí se están dejando sentir con las primeras cancelaciones "puntuales" de familias que iban a llevar a sus hijos a campamentos en provincias de Aragón y ante los rebrotes prefieren que no salgan de su entorno.

El presidente de la Patronal Aragonesa de Empresas de Ocio Educativo (Aesersoc), Víctor López, apuntó que las primeras anulaciones en los campamentos con pernocta se produjeron por el temor que se generó por las informaciones difundidas sobre los rebrotes registrados en cuatro comarcas de la zona oriental de la Comunidad. A ellas se suman ahora otras bajas "puntuales" tanto de chicos de Aragón como de otras regiones como consecuencia de la vuelta a la fase 2, aunque ello no suponga una restricción a la movilidad.

"Nosotros hemos tenido un par de cancelaciones desde el fin de semana y tengo constancia de que lo mismo está ocurriendo en otras empresas del sector, pero no es una cascada", señaló. Reconoció, no obstante, que están "muy pendientes" de cómo evoluciona la situación y las afecciones que pueden sufrir en las próximas semanas que espera no les impidan seguir trabajando.

Inspecciones

López también comentó que los inspectores del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), del que dependen este tipo de actividades, ya están recorriendo los albergues y casas donde se desarrollan los campamentos para comprobar que cumplen con todas las normas de aforo, señalización, medidas higiénico-sanitarias y registro de las tomas de temperatura, entre otros aspectos.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, organizador de las colonias urbanas Zaragalla en las que hay inscritos 916 niños, apuntaron que se va a "extremar" la prudencia en el uso de la mascarilla tanto en recintos cerrados como al aire libre siempre que no se desarrollen actividades deportivas.

