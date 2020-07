"Hemos vivido lo mejor y ahora lo peor esperando a saber nuestro futuro"

En Asturias hunde sus raíces maternas Alejo Galve (1965), trabajador de Endesa en la central térmica desde mediados de los ochenta. Su abuelo llegó a Andorra en los 50 desde Mieres para trabajar en las minas, como hicieron muchos en la época reclamados por la experiencia minera en su tierra. «Mi padre era de aquí y no siguió con el ganado de mi abuelo, entró en la mina y luego entré yo. Fue en el 85 al desmonte y el año siguiente, a la central», dice. Es operario de parque de carbones y ahora uno de los que también espera una resolución acerca de su futuro. Recuerda la construcción de la central y la revolución que supuso para Andorra. «Había movimiento constante de gente y eso llevó al de comercios, bares, servicios... Ahora vemos lo que entonces pensamos que no veríamos y que es todo lo contrario», añade.

Por aquella época, entrar en la central «era el sueño de los chavales de mi generación, siempre digo que entré a una gran empresa que, mientras fue pública, cuidaba y respetaba a sus trabajadores. Vivimos tiempos muy buenos en todos los sentidos», señala. Galve es, además, uno de los rostros de las reivindicaciones de los últimos años como presidente provincial de UGT. «Siempre he sido muy optimista pero ahora el desgaste viene porque estamos cansados de años de promesas políticas que anuncian proyectos de los que no hemos visto ni un movimiento de tierras», añade. No obstante, confía en que pronto haya una realidad que cubra empleo porque «quien se marcha no vuelve, el ejemplo lo tengo en mi familia». Tiene tres hijas y las tres encontraron su camino fuera de Andorra para estudiar en Zaragoza y trabajar. Una de ellas, lo encontró en Málaga. «Tienen claro que irán dónde haya trabajo y aquí, ¿ahora a qué van a volver? De momento, de visita», lamenta. Galve espera noticias de su futuro que sabe que lo tendrá aunque no sabe cómo. Pero, «¿qué pasará con el personal de las subcontratas? Muchos ya están en la calle», se pregunta.