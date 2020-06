Aragón se reúne con el Ministerio de Sanidad y confía en pasar a la fase 3 de desescalada

Los responsables sanitarios de Aragón se reúnen este jueves por la tarde con el Ministerio de Sanidad para abordar el paso de la comunidad autónoma la fase 3 de desescalada, previsto para el próximo lunes, 8 de junio. Así lo ha informado el director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad, quien ha afirmado que ya hubo un primera reunión técnica para analizar el paso de la Comunidad autónoma a la fase 3 de desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus. "Somos optimistas en que no tengamos problemas para pasar a la fase 3", ha dicho este jueves por la mañana en rueda de prensa.

Abad ha explicado que en la reunión de este jueves analizan los indicadores de Aragón y las posibilidades para cambiar de fase el próximo lunes, que ha confiado en que se produzca "por el feedback" que han tenido con el Gobierno central.

Abad ha apuntado que en Aragón "el volumen de pacientes hospitalizados es pequeño, también en la UCI, donde solo hay seis personas" por la covid-19. "El impacto en el sistema sanitario es cada vez menor, al menos en la hospitalización, y se está empezando a recuperar la actividad normal de los servicios sanitarios", ha añadido.

Además, ha recalcado que se han hecho mejoras en el sistema de vigilancia epidemiológica y de detección precoz de casos, realizando la prueba PCR en las primeras 24 horas desde que se conoce un caso sospechoso.

Igualmente, se están incorporando profesionales de enfermería, la semana que viene lo harán los médicos "para el refuerzo de la atención primaria" y se han efectuado mejoras en los sistemas de información y en la historia clínica electrónica "para facilitar la investigación de los contactos y hacer el seguimiento" en este nivel asistencial.

Abad ha precisado que la semana que viene se realizará la formación para los profesionales con el objetivo de "homogeneizar" los criterios y "garantizar que la investigación y seguimiento se hace de la mejor forma posible y de acuerdo con los protocolos consensuados con todas las Comunidades autónomas".

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha manifestado que la propuesta general de petición de paso a la fase 3 sigue "en grandes líneas" las propuestas de desescalada del Ministerio de Sanidad, al margen de "medidas puntuales que desde otros Departamento ya se han comentado".

Ha añadido que incidirán en flexibilizar la desescalada en el medio rural donde la densidad de población es más baja y en favorecer el movimiento dentro entre las tres provincias aragonesas.

Falo ha considerado que a pesar de que la situación de los trabajadores temporeros del campo para la recogida de la fruta "nos preocupa" ante posibles contagios de la covid-19, este tipo de actividad se viene dando en Aragón desde la fase cero y "la seguiremos teniendo" una vez que haya concluido la desescalada, "ligada a la actividad laboral" por lo que "es algo que no debería condicionar el paso de fase".

En este sentido, ha dicho que la aparición de nuevos brotes vinculados al ámbito laboral en general es algo que "seguirá pasando" fruto de la recuperación de la actividad.

Ha incidido, no obstante, en mantener a lo largo del tiempo las medidas de distanciamiento social e higiene que están contribuyendo a superar la pandemia. "Tenemos buenos datos, la incidencia sigue bajando y la mortalidad se está reduciendo" y por eso "no podemos perder" esas medidas, "no podemos permitirnos un salto al vacío y liberarnos" de todas ellas.

Falo ha argumento que aunque Aragón entre en la fase 3 o avance "más allá de ella" en las próximas semanas, "habrá medidas que se tendrán que mantener" y lograr un "equilibro exquisito entre cautela y reactivación económica".

