Lambán: "Si Aragón entra en la fase 3 el 8 de junio, la movilidad será total en las tres provincias"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este domingo al término de la duodécima videoconferencia de presidentes con Pedro Sánchez que si la Comunidad entra en la fase 3 el día 8, la movilidad será "total" entre las tres provincias. El Gobierno central traspasará la autoridad en esta última fase a las comunidades autónomas, por lo que serán estas las que gestionen el ritmo de la vuelta a la nueva normalidad.

El mismo día 8, Lambán firmaría un decreto específico y al día siguiente, ya servía posible moverse entre Zaragoza, Huesca y Teruel, una posibilidad que, de acuerdo con los planes iniciales del Ejecutivo central, no se contemplaba hasta finales de mes. Esta, en todo caso, no sería la única medida que adoptaría el Ejecutivo autonómico, ya que se también se flexibilizarían los aforos en el medio rural. La mayor parte de estas medidas, ha asegurado Lambán, se tomarían "en las primeras 24 horas".

El también secretario general del PSOE-Aragón ha asumido "casi como un fracaso" el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya adelantado medidas de la fase 3 en los municipios con menos habitantes. Esto ha hecho que la crisis sanitaria no haya servido "demasiado" para que el medio rural obtuviera esas ventajas. Esta circunstancia ha podido tener incluso consecuencias económicas, ya que si hubiese existido una mayor posibilidad de abrir comercios y bares, "para estos empresarios la vuelta a la normalidad habría sido anterior", ha razonado.

En el plano político, Lambán ha subrayado que los pactos con ERC o Bildu no le gustan "absolutamente nada", y que mantiene su apuesta por "fuerzas constitucionalistas" como Ciudadanos. "No se puede reconstruir un país con fuerzas que no creen en él", ha dicho.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, el líder aragonés ha recalcado que la Comunidad no entendería que otras regiones pudieran gestionarlo íntegramente y Aragón se quedase al margen. "Puede que Navarra y País Vasco gestionen bien, pero Aragón no lo hace peor pese a tener menos dinero", ha insistido. "Sería injusto y un agravio que a Navarra y País Vasco sí y al resto no. Los argumentos son absolutamente inconsistentes"", ha añadido.

También ha aprovechado este nuevo encuentro telemático para recordar a Sánchez que los municipios afectados por la borrasca Gloria de principios de año siguen esperando ayudas y trasladar la petición del alcalde de Andorra, Antonio Amador, de impulsar desde la provincia la fabricación de material sanitario para paliar los efectos del cierre de la central térmica de Andorra.