Sanidad rechaza la movilidad entre las provincias de Aragón, que pedirá más aforo en bares y comercios de los pueblos

Aragón ha solicitado esta semana al Ministerio de Sanidad anticipar medidas propias de la fase 3 en el medio rural. Aunque no pedirá el salto de las tres provincias hasta el 8 de junio, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, confirmó que la DGA tratará de "flexibilizar" la desescalada en el medio rural y en aquellas zonas con una menor densidad de población. Esto incluiría, por ejemplo, mayores aforos para

bares, restaurantes y comercios.

Pese a que la DGA ya reivindicó este trato favorable antes de entrar en la fase 2, el Ejecutivo central todavía no se ha pronunciado al respecto. Su respuesta podría llegar mañana, momento en que se anunciará qué provincias cambian de fase el lunes.

Por ahora no habrá, sin embargo, desplazamientos entre provincias. Falo reconoció que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado autorizar la movilidad entre Zaragoza, Huesca y Teruel antes de saltar de fase, una medida reclamada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, que por el momento "no se plantea a nivel estatal" al no haber

generado suficiente consenso.

Acopio de material

La DGA sí confirmó que ha iniciado un acopio estratégico de material ante posibles rebrotes de cara al otoño. El director gerente del Salud, Javier Marión, adelantó que se ha empezado por productos «disponibles»como las mascarillas quirúrgicas y que en cuanto sea posible se adquirirán elementos de menor ‘stock’ como las batas o los hisopos.