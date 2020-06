Un menor de 10 años muere a causa del covid en Aragón en los últimos días

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha confirmado que, hasta hace unas semanas, Aragón era una comunidad sin fallecidos menores de 40 años. "Eso ha cambiado y en los últimos días se ha confirmado la muerte de un menor de 40 años", ha dicho, cuando explicaba las estadísticas de fallecidos y contagios en Aragón.

Durante la comparecencia, y a preguntas de los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa, Falo ha aclarado que el niño fallecido en los últimos días en Aragón "tenía una situación comprometida previa". El niño, que al parecer, tenía menos de 10 años, pero no han dado más datos por mantener la confidencialidad de los enfermos. "No solemos dar datos individuales de los enfermos"

Francisco Javier Falo ha añadido que el pequeño "tenía una situación comprometida previa" y no ha querido añadir nada más. Falo ha insistido, tras referirse al caso, en que "no es habitual que la enfermedad se cebe con los niños pequeños", pero ha añadido que "no es imposible y puede haber algún caso y en circunstancias de patologías previas pueden darse fallecimientos", ha explicado Falo.

1.400 niños con covid en España

Alrededor de 1.400 niños han sido diagnosticados en España de coronavirus, de los cuales algo más de la cuarta parte han precisado ingreso hospitalario, según el balance de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

En este sentido, la presidenta de la Asociación, ha destacado el papel de la Pediatría para mantener a la población infanto-juvenil lo más alejada posible de los focos de contagio e informando y educando a familias y a los menores en las medidas de prevención más eficaces. "Los pediatras han ofrecido asistencia telemática los siete días de la semana, las 24 horas del día y han volcado todos sus esfuerzos por evitar el contagio".

"De este nuevo coronavirus sabemos que es poco frecuente y cursa de forma leve en la mayoría de los niños, comparados con la población adulta; pero también que tenemos que seguir estudiando e investigando para apuntalar científicamente esta teoría”, ha añadido.

