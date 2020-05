San Juan Lorenzo sin contradanza ni dance en Cetina

La jornada del 19 de mayo supone para los vecinos e hijos de Cetina un día especial porque en ella coinciden las representaciones del dance y de la contradanza, ambas en honor de San Juan Lorenzo. Sin embargo, en este 2020 marcado por la pandemia de la covid-19, no se ha podido ver ni la una ni la otra. En el caso de la primera, la que realizan los más jóvenes de la localidad, se trata de la única ocasión en 400 años de constancia en la que no se ha podido llevar a cabo. “Siempre se había realizado, incluso durante la Guerra”, recuerda Nines Maicas, concejal de Cultura.

Por su parte, en la noche del 19 al 20, el protagonismo lo copa la famosa contradanza, que reúne a una multitud entre locales y visitantes; con las hachas –un tipo de antorcha– que portan sus protagonistas se ilumina la figura del castillo-palacio. “Sientes mucha pena, porque es un momento que esperas con ilusión todo el año, pero hay que asumirlo”, comenta Eloy Lázaro Perales, quien a sus 18 años iba a formar como contradancero por segunda vez. “Este año ya no hemos ensayado, porque se veía lo que iba a pasar. Todos los que formamos parte de la representación lo hemos vivido igual, con tristeza”, confiesa.

Volver con más ganas

Miguel Ángel Morón, maestro de los contradanceros junto a Luis Mendoza, explica que “detrás de la representación hay mucho trabajo y este año ha sido imposible hacerlo”. Asimismo, remarca que “es una gran pena para todos los vecinos, porque se trata de un símbolo del pueblo”. Además de no hacerse la representación, Lázaro también añade que “estaríamos más acompañados; esperemos que esto sirva para controlar al virus y que no vuelva más”. Lo dice desde el centro de la plaza, donde lo único que recuerda a la contradanza es su traje y los restos de las teas del año pasado. El músico de La Jota Mariano Casanova, por cierto, recordaba este martes en su Youtube el videoclip del tema ‘De colores’, inspirado por y ambientado en la contradanza de Cetina.

En las calles, a media mañana, la melodía del dance resonaba desde el altavoz de un balcón, mientras una pequeña jugaba con su patinete. “Hemos intentado animar a los vecinos, les hemos invitado a adornar sus casas y hemos repartido las tradicionales rosquillas, porque parece que si no hay rosquillas no es San Juan Lorenzo”, subrayaba Maicas. A pesar de haberse cancelado todos los actos, la edil reconoce que “nuestro corazoncito está con San Juan Lorenzo, porque le tenemos mucha devoción”. Aunque las hachas no se hayan prendido, la llama sigue viva.

Reportaje de la serie 'Aragón es extraordinario'.