Una profesora zaragozana y su familia, atrapados en EE. UU.: "Es frustrante que nadie nos ayude"

Es una de las decenas de docentes españoles que cada año se trasladan a EE. UU. para enseñar castellano como profesores visitantes. Carmen Pinilla es de Zaragoza, y este curso es el cuarto que ha impartido clases en el instituto de secundaria de Flemingsburg, en Kentucky, un estado interior al este de los Estados Unidos. La pandemia les ha cogido allí a ella y a su familia (marido y tres hijos) y las constantes cancelaciones de vuelos les impiden volver a su tierra. Mientras, poco a poco se agota el tiempo que falta para que expire su relación laboral, con todo lo que ello conlleva.

“Al terminar nuestro contrato, a finales de mayo, disponemos de un mes para abandonar el país antes de que nos caduque el visado; además se nos cancela automáticamente el seguro médico, y todos sabemos cómo funciona el sistema sanitario en Estados Unidos”, señala Carmen. Para colmo, también expiran los contratos de alquiler, por lo que las personas en su situación corren el riesgo de quedarse “prácticamente en la calle”.

Ante esta situación, empezaron a buscar vuelos a España, pero ha sido imposible. Se han ido anulando sistemáticamente, a pesar de que las compañías siguen vendiendo billetes. “Conozco gente que ha comprado hasta cuatro vuelos diferentes, y todos han sido suspendidos”, comenta Carmen.

Sí han encontrado vuelos que hacen escala en ciudades como Ámsterdam, Londres o Fráncfort, pero no ofrecen garantías de que las conexiones lleguen hasta España. Con tres hijos de 13 (Álvaro), 11 (Sara) y 8 años (Diego), considera que “ir de aeropuerto en aeropuerto no es lo más seguro” para la familia, en unos tiempos en los que la recomendación es de no viajar.

Por eso, se ha organizado con alrededor de 200 españoles que se encuentran en EE. UU. en su misma situación para pedir un vuelo de repatriación. La mayoría son profesores visitantes como ella, pero también hay estudiantes universitarios, trabajadores de otros sectores y personas mayores que han venido a visitar a sus familiares y la crisis sanitaria les cogió allí. “Hay incluso una embarazada y bastantes niños, además de algunas personas con problemas de salud”, advierte.

“Obviamente todos estamos dispuestos a pagar el billete de avión, pero necesitamos tener la seguridad de que vamos a llegar a España”, explica. La propia Carmen escribió una carta a la embajada en Washington, a la consejería de Educación de aquel país, a los consulados españoles y al programa de profesores visitantes del Ministerio de Educación. Otros escribieron al Gobierno central, a los partidos políticos y hasta a la Casa Real. De momento, nadie les ha asegurado que les vayan a ayudar. “Es frustrante que nadie nos eche una mano”, lamenta.

Carmen y su familia viven en Morehead, una localidad de 5.000 habitantes al noreste de Kentucky. “Es un pueblo de montaña en medio de la nada”, señala. Las clases se suspendieron a mediados de marzo y, aunque no ha habido confinamiento, la mayoría de negocios echaron la persiana. Pese a que se recomendó “guardar la distancia de seguridad, evitar grupos y llevar medidas de protección”, estos días en Morehead “la gente se sigue juntando y la mayoría sale de casa o van a comprar sin mascarilla y sin guantes”.

Pese a las dificultades, esta familia zaragozana cree que el esfuerzo de vivir cuatro años en EE. UU. “ha merecido la pena”, ya que han ganado en experiencia laboral y han conseguido que los tres hijos sean bilingües. Ahora solo desean que la historia pueda tener un final feliz.