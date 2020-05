La Delegación del Gobierno prohíbe un desfile para celebrar el 25 aniversario de la Recopa

La Delegación del Gobierno en Aragón ha acordado este viernes prohibir un recorrido en bus turístico previsto para este domingo con el objetivo de conmemorar el 25 aniversario de la consecución de la Recopa y que habían organizado en la capital aragonesa el Ayuntamiento y el club. La decisión se basa en un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la actividad no figura entre las permitidas por el real decreto que establece el estado de alarma ante la crisis sanitaria de la covid-19. El Ayuntamiento aceptó la decisión de la Delegación y no habrá desfile.

La solicitud se ha cursado esta mañana. El Consistorio ha transmitido por carta que se quería organizar en colaboración con el club un recorrido en bus turístico con el trofeo por las principales calles de la ciudad. Se iniciaría a las 23.00 en las inmediaciones de La Romareda, en Violante de Hungría, y después de pasar por casi todos los distritos concluiría en el puente de Piedra. La hora escogida, según el Ayuntamiento, está vinculada a que en ese momento los ciudadanos ya estarían confinados en sus casas, por lo que se evitan aglomeraciones. La duración prevista del acto era de hora y media.

6 u 8 personas en el bus

El desfile se iba hacer en un bus turístico, que estaría acompañado "por motivos de seguridad y también de realce visual" por tres vehículos de Bomberos y otros tres de Protección Civil, además del dispositivo de la Policía Local. En el autobús solo estaría 6 u 8 personas y los bomberos supervisarían el cumplimiento de las normas de seguridad, aforo y distanciamiento.

En la petición se dice que se trata de "un homenaje recíproco" al club "más representativo y con más miembros de la ciudad". "Constituye además un reconocimiento al enorme esfuerzo de contención, disciplina y sacrificio de las libertades individuales de todas las personas que viven en nuestra ciudad", indica.

Para el Ayuntamiento, este acto conmemorativo "no reviste ningún riesgo" y será "más controlado, más seguro y más restringido" que la caravana sindical que, después de una sentencia judicial que anuló la prohibición por parte de la Delegación del Gobierno, se celebró con motivo del primero de mayo.

Pero la Abogacía del Estado no lo ve así. Recuerda que el artículo 10 del real decreto que regula el estado de alarma suspende "las verbenas, desfiles y fiestas populares". Es más, recuerda todas las actividades permitidas, como las vinculadas a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, asistencia a centros sanitarios, de trabajo, etcétera. También recuerda las órdenes dictadas durante este proceso.

"No parece que ninguna de estas normas autorice un desplazamiento por la vía pública como el que se pretende realizar. En efecto, es claro que no se trata de ningún desplazamiento por razones de trabajo, ni para adquirir productos o por ninguna situación de necesidad", dice el informe.

"No está justificado"

La Abogacía del Estado subraya que los poderes públicos "no pueden desconocer las limitaciones establecidas a la circulación". "No se trata de un desplazamiento justificado en razones de trabajo", declaró. También hace referencia a los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento, cuando dice que será más seguro que el celebrado el 1 de mayo. "Estas explicaciones (...) simplemente demuestran que el Ayuntamiento es perfectamente consciente de los problemas que plantea la caravana", destaca la representación del Estado, que desvincula el acto de homenaje de la Recopa del desfile sindical en vehículos del primero de mayo, al tratarse este caso de un acto vinculado al ejercicio del derecho fundamental de manifestación, que no corresponde a una administración, sino a los ciudadanos.

La denegación del permiso supone el segundo choque entre el alcalde, Jorge Azcón, y la delegada del Gobierno,Pilar Alegría, que también prohibió una ‘rúa’ por las calles de la ciudad con vehículos de los distintos servicios públicos. Tras conocer la decisión de la Delegación, el Ayuntamiento subrayó que la conmemoración de la Recopa era un acto "adecuado" y diseñado "con todas las medidas de prevención y seguridad".