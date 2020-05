Andar por Zaragoza con un mapa ‘metrominuto’

A Tomás Bagüés el estado de alarma le ha pillado trabajando –como decía de la inspiración Pablo Picasso– en un proyecto personal. Su trazo no es cubista ni su producción tiene época azul, porque usa varios colores; lo suyo son los mapas y la extrapolación gráfica de conceptos cotidianos.

Tomás está prejubilado. “En el trabajo siempre operé con temas de geografía y sistemas gráficos interactivos (SIG); son conjuntos de componentes específicos que permiten a los usuarios finales crear consultas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica asociada a un territorio. Sigo activo en la materia, de otra manera: ahora estudio en la UNED Geografía e Historia. Como el tema de la movilidad es clave en la situación que vivimos, y soy muy partidario de los desplazamientos a pie, pensé en hacer una guía gráfica de este modo de recorrer Zaragoza, centrándome en el territorio más lógico para caminar, que limita el tercer cinturón, para que las distancias no sean excesivamente largas. Hay varias ciudades que tienen este ‘metrominuto’, creo que Pontevedra fue pionera; aquí hubo una idea hace dos o tres años, que finalmente no se plasmó”.

El mapa de Tomás mide tiempos y distancias caminando, y su materialización es similar al plano del metro. “Como Zaragoza es una ciudad compacta y sin desniveles apreciables, no son tiempos muy elevados ni de mucho esfuerzo; además, caminar nos permite mantener la distancia física y nos ayuda a realizar ejercicio si se aplica una velocidad media de 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, un desplazamiento entre las Fuentes y Delicias puede llevar alrededor de 50 minutos. Los tramos tienen cuatro colores: verde, naranja, rojo y negro, en función del tiempo de desplazamiento. Son 32 nodos y 59 tramos”.

El objetivo de Tomás es motivar a la caminata. “Los tiempos son bastantes cortos y asequibles; reitero que esta ciudad es muy caminable. Además, naturalmente, nada nos impide parar a descansar. Desde Valdespartera o Parque Goya es más complicado moverse andando por la ciudad. Ahora que ya hay mucha gente de vuelta al trabajo y se puede salir varias horas al día a pasear o hacer ejercicio, recurrir al transporte público y tocar cosas potencialmente contaminadas o respirar aire viciado quizá no es lo ideal. Si tu trabajo está a 20 ó 30 minutos de casa... pues a andar. Vale la pena. Zaragoza ha mostrado una nueva faz; salir al balcón es ver otra realidad, más allá de los pocos coches o el canto de los pájaros; es posible otra ciudad”.

El mapa de Zaragoza de Tomás Bagüés con las distancias y los tiempos de caminata a 5 kilómetros por hora Tomás Bagüés

Formación telemática para los alumnos de la Escuela Taller de Calatayud

La decimoprimera edición de la Escuela Taller de Calatayud, que se abrió el pasado febrero, tuvo que suspender la actividad presencial y todos los proyectos formativos tras la entrada en vigor del estado de alarma. A pesar de esta coyuntura, el equipo docente ha encontrado alternativas para que los 30 alumnos continúen con la formación, apoyándose en las nuevas tecnologías. Además, se está a la espera de poder retomar el proyecto de obra en el que los alumnos estaban realizando la parte práctica, localizado en el edificio de Claretianos.

En este tiempo, se han creado cuatro grupos de trabajo a través de una aplicación de telefonía móvil, una para cada de sus especialidades –carpintería, fontanería y calefacción, pintura y revestimientos– que están administradas por sus monitores y coordinadas desde la dirección y administración de la Escuela Taller. Al mismo tiempo, el Servicio de Formación del INAEM ha aprobado el plan presentado por la Escuela Taller sobre modalidad de impartición, objetivos, metodología y criterios de evaluación.

Repaso y novedades

Todo esto ha posibilitado que hasta día de hoy se haya realizado un repaso de conceptos básicos de matemáticas, repaso de contenidos de formación ocupacional específicos para cada módulo y contenidos de formación complementaria, como competencias digitales, orientación laboral y habilidades para el empleo.

Todas estas actividades alternativas se seguirán desarrollando hasta que sea posible retomar la formación presencial, una vez se avance en el plan de desescalada y el ministerio de Educación se pronuncie. La treintena de jóvenes de entre 16 y 25 años trabajaban en el proyecto para habilitar un albergue en parte del edificio claretiano, donde ya se reformó su salón de actos y donde también se encuentran las sedes de varias asociaciones bilbilitanas.

Persianas arriba en el tejido productivo local: Ateca no se cierra

Unas 80 empresas de varios sectores asentadas en Ateca han hecho frente común bajo el lema “Ateca no se cierra” y para difundirlo han grabado un vídeo y abierto la web atecanosecierra.com. “Queremos concienciar a los vecinos de que si no se consume aquí, no solo se pierden negocios, tampoco habrá escuela, médico…”, apunta Daniel Piñol. Esta iniciativa llevaba tiempo formándose, pero la crisis de la covid-19 la ha detonado. “No nos habíamos repuesto de una crisis que ha mermado a este pueblo industrial. No sabemos cómo será la salida, pero sí que queremos que se cree ese hábito de comprar y recurrir a negocios de aquí”, subraya.

Tauste retoma obras y reclama liberación de la regla del gasto

El Ayuntamiento de Tauste reinicia el programa de las actuaciones previstas en el presupuesto de 2020 con la renovación de la calle de Las Fuentes en Santa Engracia. Además, se van a adjudicar las urbanizaciones de las calles Costa y José María Conget, así como la ampliación del polideportivo municipal y las casas de la juventud y espacio multiusos en el barrio de Santa Engracia, entre otras. El alcalde, Miguel Ángel Francés, cree necesario que “se libere la regla de gasto y que ayuntamientos como el de Tauste, que cuenta con ocho millones de euros, podamos disponer de remanentes presupuestarios que permitan hacer frente a una situación absolutamente extraordinaria”.

Sesa promueve un homenaje floral a todas las madres del municipio

Este pasado domingo, con motivo del Día de la Madre, el equipo de gobierno local de Sesa decidió llevar al plano literal el piropo a las madres locales y les recordó que son parte fundamental del colorido que exhibe el pueblo. Así, el Consistorio –que tiene en Sonia Blanco a su primera edil– repartió ramos de flores entre las vecinas de la localidad, acompañadas de un mensaje: “Porque diste vida, porque entregaste tu amor, porque velaste sueños, porque eres la mejor. Para todas las madres, las que son, las que lo fueron, las que serán, las que no pudieron y las que, simplemente, decidieron no serlo. ¡Felicidades a todas!”. Obviamente, la iniciativa pintó una sonrisa en la cara de cada aludida.

Foncenses ‘de dentro y de fuera’ animan por vídeo el confinamiento

Con lemas como ‘Foncenses de corazón’ o ‘Pronto nos veren per Fonz’ los vecinos residentes en la localidad mediocinqueña y los paisanos que viven en la diáspora han editado sendos vídeos para transmitir sus deseos de ánimo y la esperanza de reencontrarse pronto en la Plaza Mayor o las calles del pueblo. La iniciativa partió de un grupo de vecinos que viven en Fonz y lanzaron a las redes un vídeo para animar a todos a quedarse en casa durante la etapa de confinamiento. La respuesta no tardó en llegar, ya que a los pocos días, sus paisanos que residen en otras localidades de Aragón y España plasmaron en simpáticas coreografías sus ganas de volverse a encontrar.

