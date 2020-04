Un virus que impregna el arte digital y pone en guardia a San Jorge

¿Puede el arte contribuir de algún modo en la batalla contra el virus? Por supuesto. Tanto desde un punto de vista hedonista, con obras que ayudan a eludirse de la presente crisis, como desde otro más pragmático, esto es, con subasta de obras y con colaboraciones con oenegés o entidades que trabajan codo con codo con los sanitarios.

El confinamiento está sirviendo también a muchos autores para replantear su trabajo y para hacer una reflexión sobre el sentido de sus creaciones. Aunque en las redes lo que más destaca son las canciones, versiones y mil y una composiciones de los músicos, también los artistas plásticos tiene mucho que aportar y que decir estos días de incertidumbre.

Lorena Domingo, en pleno proceso de creación de su singular San Jorge. Heraldo

La artista zaragozana Lorena Domingo está colaborando con la asociación Believe in Art para recaudar fondos que ayuden a instituciones locales en la lucha contra la pandemia. La autora ha hecho un “San Jorge conceptual que, lejos de la representación clásica, batalla contra el virus”, explica. No hay caballo, pero sí lanza y unos restos de patógeno desinflados por el suelo. Believe in Art, conocidos por haber llenado de color las paredes del hospital Infantil, buscaba una imagen “más pictórica que ilustración” y contactó con Domingo quien, con unos acrílicos ofreció la estampa de este singular caballero medieval en pleno siglo XXI. Se va a hacer una tirada de 40 unidades seriadas y numeradas que se venderán a 50 euros y, también, habrá una opción digital de hacerse con la imagen a través de un donativo. Domingo, cuya última producción se pudo ver hace unos meses en el Pablo Serrano, que se encuentra confinada en Madrid y aprovecha estos días para “estudiar y leer todos esos catálogos que compras en exposiciones y para los que parece que nunca tienes tiempo”. Como está lejos de su estudio, apenas ha conseguido hacerse con unos lienzos de pequeño tamaño con los que se quita el mono creativo. La joven, recientemente premiada por la Asociación de Críticos de Aragón y con una venidera exposición en la galería Cristina Marín en noviembre, anuncia que si esta idea solidaria funciona podría reeditarse de cara al Día de la Madre.

Lalo Cruces, con una de sus creaciones más recientes. Heraldo

Lalo Cruces, por su parte, está trabajando estos días en casa en obras "en pequeño formato con acuarelas" y reflexiona acerca de la necesidad de "pararse a pensar". "Andamos inmersos en una vida demasiado ajetreada y cuando paramos o tenemos tiempo para pensar no sabemos qué hacer. Mi obra de los últimos años reflexiona mucho sobre esto, el consumismo y estilo de vida", explica. A Cruces, cuya exposición más reciente es la que se pudo ver en febrero en el Espacio Joven de Ibercaja junto a Sylvia Pennings y Magallón Sicilia, la pintura siempre le ha servido de terapia y ahora opta por desacelerar. "Yo ya llevaba un tiempo simplificando, decidí hacerlo después de unos años de trabajo frenéticos que me pasaron factura”, comenta el autor, más interesado en esta cuarentena en "fórmulas más simples y cercanas al collage o la escultura más que a lo figurativo. Quizás intento aplicar la simpleza que busco y tengo ahora en mi día a día, trabajando más con la espontaneidad y lo que surge en ese instante", dice el pintor zaragozano, cuya serie 'Containerland' viajó, incluso, a Taiwán.

Lo de Lalo Cruces fue casi premonitorio pues venía de trabajar el pasado diciembre con la herramienta 'tilt brush' de Google en una pieza titulada "Microbios". "Es una obra de realidad virtual en la cual una vez te colocas las gafas te encuentras rodeado e inmerso dentro de en un torbellino de microbios gigantes que te rodean y amenazan", explica. Se trataba de microorganismos gigantes como el virus del ebola, la gripe A o el 'sars'.

Una de las creaciones más recientes de Ira Torres. Ira Torres



La joven zaragozana Ira Torres, especialista en arte digital (aunque de factura artesanal) con guiños al mundo del anime, echa en falta poder ir al estudio y en casa siente que le faltan materiales y espacio. “Lo que más noto es el cambio de rutinas y horarios, de una semana para otra igual madrugo mucho que me acuesto a las mil, pero al final hago mi jornada de trabajo”, cuenta la artista.

En estos días ha facturado una obra para una subasta en la sala sevillana Di Gallery y se está centrando en su interés por el ‘vaporwave’, una mezcla de géneros que pone su acento en la cultura y el consumismo sobreexpuesto desde los años 80. “Durante el confinamiento estoy haciendo vídeos del ‘vaporwave’, que es en lo que trabajo. Los voy subiendo a las historias de Instagram y vienen a ser una recopilación del proceso del dibujo que llevo a cabo”, comenta Torres, cuya obra se ha podido ver recientemente en Etopia (con sus hiperrealistas máquinas de gameboy) y en el centro Joaquín Roncal.

La pieza que ha creado el escultor José Azul inspirada en el virus. José Azul

Desde su refugio turolense de Burbáguena, el escultor José Azul también ha querido atrapar al bicho, esta vez, mediante sopletes, clavos y yunques. Azul, creador de algunas reconocibles critaturas del paisaje urbano (la gran hormiga de Utebo, por ejemplo) entiende que “el arte no se puede parar por un virus”. Así, ha echado mano de su imaginación y de unos cuantos clavos para soldar una figura que parece un asteroide pero que no es sino el covid19. “Estoy confinado. Trabajo en mi cochera. Cuando todo pase me gustaría regalar esta pieza a lo sanitarios. Espero que esta pesadilla se acabe pronto y con bien para todos”, explicaba recientemente el que es también autor de la estatuilla que se entrega en los Premios de la Música Aragonesa.

La imagen de promoción de la subasta benéfica del próximo día 26. Heraldo

En las redes sociales también ha surgido estos días distintas iniciativas que anima a los artistas de Zaragoza a hacer gala de su creatividad. El propio Ayuntamiento convocó hace días un concurso entre los talentos emergentes y, ahora, también se anuncia una subasta virtual para recaudar fondos en la lucha contra el virus. La puja se celebrará el próximo día 26 a las 12.00 y los creadores que lo deseen pueden ir colgando en su muro las piezas para subastar con la etiqueta #artistascontraelcovidzgz. La oferta se escribe en los comentarios de la imagen y hay de plazo hasta el día 27 a las 18.00 para quienes quieran mejorar el precio de salida. Los beneficios irán destinados a la Asociación de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Zaragoza.