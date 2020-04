'Agapimú' contra el 'Resistiré': tuneos, humor y solidaridad en la banda sonora de la pandemia

Que el trance que la humanidad está atravesando tendrá su reflejo en las artes no lo duda nadie. Pero mientras unos reposan o tratan de gestionar la avalancha de acontecimientos potencialmente inspiradores, ya hay quien publica los frutos, entre ellos, muchos músicos.

En España, 'Resistiré' se ha convertido ya, cuando se cumple un mes de confinamiento, en el himno oficioso del encierro y en el símbolo de la lucha contra el coronavirus. Pero no es la única canción que que estos días aspira a calar en el ánimo de la España encerrada.

En los últimos días, por ejemplo, a 'Resistiré' le ha surgido un duro rival que puede colgarse con igual mérito la medalla de clásico e indiscutible 'hit' de la historia de la música popular española y que, además, llega con el plus del humor.

Se trata de 'Agapimú', la canción que hiciera famosa Ana Belén y que el dúo Ojete Calor, formado por el actor Carlos Areces y Aníbal Gómez, incluyen en sus descacharrantes conciertos. 'Agapimú', un tema de la italiana Mia Martini que, traducido del griego, siginifica "amor mío," suena en los directos de Ojete Calor en una suerte de karaoke loco en el que se subraya la "profundidad" de una letra que dice cosas como "eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa, eres fuego y frío, ni más ni menos amor mío... Agapimú".

Pues bien, Areces y Gómez han querido convertir estos días ese "Agapimú' en una palabra casi mágica contra la desesperanza. De la mano de, precisamente... ¡Ana Belén! La cantante, haciendo gala de un gran sentido del humor, ha grabado estos días un vídeo casero junto a Ojete Calor que ha tenido un nada despreciable recorrido en las redes.

En otra línea muy distinta del pentagrama se sitúa Manuel Carrasco. Su 'Prisión de Esperanza' es un canto por la libertad que acaba de lanzar en todas las plataformas a beneficio del Banco de Alimentos.

"Los hospitales ya están recibiendo ayudas de todos lados, así que decidí aportar mi granito de arena a aquellas personas que más lo necesitan, a esas que esta crisis le está azotando bastante", señala Carrasco, quien, además, añade que en el Banco de Alimentos muchos voluntarios que ayudaban son jubilados y ahora no lo pueden hacer, por lo que necesitan que alguien les eche una mano.

Carrasco (Isla Cristina, Huelva, 1981) explica que 'Prisión de Esperanza' (que ya cuenta con miles de descargas) surgió sin buscarla, que le salió sola sin más una de estas madrugadas: "Me vino la idea por la noche, así que me senté y empecé a escribir y darle forma, al día siguiente llamé a mi productor y algunos colegas y la grabamos en tiempo récord, cada uno desde sus casas", afirma.

"Ahora cada uno está en su propia celda, buscando un lugar de esperanza que tan solo llegará cuando se haya paliado esta situación", afirma.

La palabra esperanza también la quiere remarcar bien el cantautor, que apunta: "Todos esperamos que se consiga pronto una cura de este virus y podamos estar unidos de nuevo, que vuelvan los besos y los abrazos, ese cariño con el que todos soñamos que vuelva".

Otros músicos que han lanzado temas específicos sobre la pandemia son Jorge Drexler, con su 'Codo con codo' o David Angulo y Marisol Aznar, ya muy acostumbrados a adaptar éxitos a la actualidad del momento para 'Oregón TV'. En esta ocasión, el 'Libre' de Nino Bravo se convierte en una narración sobre el confinamiento con niños.

También Camela está por el tuneo. En este caso, de un tema propio, su celebérrimo 'Escúchame'. "Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor... lava las manos con jabón por si me sales al balcón", es su versión pandémica.

El coronavirus también está detrás de la nueva composición de Randy Newman, el famosísimo autor de bandas sonoras como las de 'Toy Story'. Desde su casa y al piano, el músico toca para el mundo 'Stay Away' (Mantente lejos), un mensaje para fomentar el distanciamiento social, pero que también va "por el bicho".

Bajo el título 'Dolerme', Rosalía también lanzó a finales de marzo un nuevo tema a las plataformas digitales en el contexto de la crisis sanitaria. "Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (...) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama 'Dolerme' y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice", escribió en su perfil de Twitter la música catalana.

Otra sorpresa, con significado adicional, fue el anuncio por parte del Pau Donés de su regreso a la música tras su convalecencia por un cáncer. Doble buena noticia que anunció, signo de los tiempos, tocando un nuevo tema, 'Vuelvo', a la guitarra desde el balcón de su casa.

En cuanto a la industria discográfica, hay que decir que el COVID-19ha hecho que se retrasen muchos lanzamientos. Es el caso de los nuevos trabajos de Alicia Keys (saldrá el 15 de mayo), The 1975 (22 de mayo), Alanis Morissette (22 de mayo), Rufus Wainwright (10 de julio), The Pretenders (17 de julio), así como los de Sam Smith, Haim, CNCO o, sobre todo, Lady Gaga, cuyo 'Chromatica' debería haberse editado el viernes pasado.

En España, la lista de trabajos aplazados se extiende a lo nuevo de Bunbury, Silvia Pérez Cruz o Andrés Suárez, también Varry Brava o Hinds (al 5 de junio). Por contra, optaron por seguir adelante con sus planes iniciales bandas como Triángulo de Amor Bizarro o Dvicio.

"Si hay una ocasión para ser útiles como artistas es esta, acompañando a la gente en la angustia y el aburrimiento", argumentaba Juan Alberto Martínez, de Niños Mutantes, ante la reciente publicación de su álbum.

La de la ética artística fue la razón que esgrimió también la británica Dua Lipa para anticipar una semana la salida de 'Future Nostalgia', un gesto entre lágrimas que unos interpretaron por la emoción del momento y otros por la filtración horas antes del álbum íntegro, lo que hacía inoperativo su aplazamiento.

En las últimas semanas han salido más álbumes importantes que actualmente reinan en listas, como los de J Balvin, The Weeknd o Childish Gambino, amén de un torrente de canciones inspiradas por el confinamiento. El caso más extremo será el de la británica Charli XCX, que el 15 de mayo lanzará 'How i'm feeling now', álbum compuesto y grabado durante este periodo.