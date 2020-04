“Compraban tabaco como papel higiénico, pero todas esas ventas han desaparecido”

Días antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia del covid-19 llegó a haber filas en algunos estancos ante el miedo de los fumadores al desabastecimiento, pero ahora los establecimientos, abiertos como servicio esencial, sufren la resaca de esos días de acopio y la caída de las ventas por el cierre de los bares y la suspensión de la venta de Loterías. "Fue todo a partir del 14 de marzo. Hubo un par de días anteriores y posteriores que había colas porque creían que los estancos iban a cerrar. Compraban tabaco como papel higiénico. Todas esas ventas han desaparecido. Al que compró cuatro cartones igual no lo ves en dos meses. Para días tiene tabaco", explica Francisco Javier Bonafonte, presidente de la Asociación Profesional de Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado en la provincia de Zaragoza (Asezar).

El confinamiento de las personas y el parón de la actividad ha cambiado los hábitos de compra de los fumadores y ha deslocalizado las ventas en un sector que venía registrando bajadas por la reducción del número de fumadores. "Esto ha sido la rematadera. No lo esperábamos nadie". Todavía sin datos oficiales de marzo, el colectivo no sabe si las ventas globales resultarán inferiores a las de febrero o se habrán mantenido, pero el reparto ha variado. "El estanquero de barrio está vendiendo un montón de cartones y los del centro estamos a dos velas", confiesa. Las semanas de estado de alarma con calles vacías en la ciudad están provocado la pérdida de clientes. El inicio de algunas actividades este lunes ha dado algo más de "alegría" pero "para que compense tiene que estar todo abierto y en funcionamiento", afirma el estanquero.

Pérdidas por el cierre de los bares

En los barrios han visto llegar a clientes nuevos, pero tampoco saben si antes compraban en otros estancos más cercanos a su trabajo o en las máquinas de tabaco. "Vienen menos clientes pero el tiquet medio es más alto. La gente compra para más días y se gasta más, pero nuestro negocio es también de Loterías, que no se pueden vender, y a los bares, que están cerrados, comenta Eloy Gómez, detrás del mostrador de uno de los dos estancos del barrio de Casetas. Por ello, en su caso cree que marzo terminará con una caída de las ventas. "Cuanto más dure el estado de alarma, peor" reconoce el estanquero que regenta el negocio familiar.

"Estos días compro lo que me hace falta, solo lo que realmente es importante y necesario, salvo el tabaco, que no es necesario, pero que hace más llevadero estar encerrada en casa", confiesa Raquel, una de las clientas, que hace fila para entrar con su mascarilla en la boca. Por prevención para evitar contagios, solo pueden entrar los clientes de uno en uno y se señaliza en el suelo y con carteles la zona de espera. Reconoce que no se ha planteado aprovechar la cuarentena para dejar de fumar porque asegura que "para mi sería peor estar sin fumar". Vive sola con sus dos hijos. Paga desde el otro lado de la mampara de plástico que cubre el mostrador.

Seguridad "de nuestro bolsillo"

Cada estanco ha buscado sus propios medios para cumplir con las medidas de prevención de contagios. "En el tema de seguridad estamos abandonados", lamenta Bonafonte, desde la asociación de estanqueros. "Somos concesiones administrativas pero se han olvidado de nosotros, no nos han dado ni una simple mascarilla, guante o mampara protectora. Todo ha salido de nuestro bolsillo", se queja. "A nosotros no nos viene nadie a desinfectar, todo ha sido por nuestra cuenta".

Solo una marca de tabaco ha donado a los estancos mamparas protectoras de cartón y otras han ofrecido medios a cambio de más compras. La asociación zaragozana ha contactado con varias empresas como Somontano Social, para comprar pantallas faciales que han repartido con la colaboración de Logista, la distribuidora de tabaco a nivel nacional, para que las llevaran a los cerca de 280 estancos de Zaragoza provincia. En Zaragoza hay unos 500 establecimientos. Y se ha puesto en contacto con otras que han ofrecido mamparas para el pequeño comercio.

Junto a los clientes concienciados que solo acuden a comprar lo necesario, también han encontrado a quienes utilizan el estanco para salir de casa. "Está el que aprovecha el estanco como el que tiene un perro y va a comprar el paquete todos los días. Te piden el tiquet por si les para la Policía", afirma. Con estas conductas lamenta que se expone él al contagio "y nos expone a nosotros".

Otra preocupación del sector es la seguridad. "Aparte de la alerta sanitaria la economía se va a quedar muy tocada y los estancos son de las actividades que mueven dinero", plantea Bonafonte. Por ello, temen que puedan aumentar los atracos o los ataques a máquinas de bares.

A ello suman el incremento de los gastos en comisiones por el mayor uso de los pagos con tarjeta y los ajustes laborales en materia de horarios que han tenido que acordar ante la falta de actividad. Mantienen usuarios en servicios como la recarga de tarjetas del autobús o el teléfono y ha subido la gente que acude a hacer fotocopias para los deberes del cole, pero todas ellas con poco margen.

Una fecha temida por el sector es el 20 de mayo, día en el que entra en vigor la prohibición de la Unión Europea de vender tabaco mentolado. Hay mucho tabaco que se quedó en los bares tras su cierre el 14 de marzo que se suma al que está en los estancos sin vender. "¿Qué hacemos con eso?", se pregunta.

