Illueca y Brea cambian las suelas por las telas

La unión y capacidad de trabajo del Aranda se pone otra vez de manifiesto. Sí hace unas semanas los vecinos se unían para pedir medidas contra la despoblación y la diversificación de la industria del calzado en una concentración multitudinaria en Brea de Aragón, ahora se vuelven a unir en una iniciativa solidaria con lo que mejor saben hacer, fabricar; en este caso, mascarillas para los sanitarios que atienden a los enfermos del Covid-19.

Tras el llamamiento del gobierno central, la respuesta ha sido inmediata e inmensa desde Brea e Illueca por parte de empresas, talleres auxiliares y guarnecedoras, que se han puesto a fabricar miles de mascarillas. En Brea de Aragón, a través de la plataforma Zumaque, se ha creado una cadena solidaria en la que colaboran cerca de 80 personas.

“En cuanto conocimos la necesidad, nos pusimos manos a la obra. Primero con sábanas de algodón que teníamos en casa, y después se nos proporcionó desde el Hospital de Calatayud tela de verde quirófano para seguir confeccionando, a través del alcalde de Brea”, explica Elena Floria, de la plataforma Zumaque. Magdalena Naval, también miembro de la plataforma, se encarga de suministrar el material a las vecinas para coser, lavar y preparar las mascarillas para la entrega final.

En Illueca es el ayuntamiento de la localidad el que coordina el trabajo. El alcalde, Ignacio Herrero, ha agradecido la donación de material desde varias empresas. “A través de la madre de una ATS del centro de salud de Illueca nos propusieron la idea de que todas las que supiésemos coser pudiésemos fabricar mascarillas; buscamos un tutorial en internet y hemos comenzado las primeras con sábanas antiguas de algodón”, comenta Peana Melús. “Es una buena forma de ayudar, y al mismo tiempo tenemos una distracción en estos días de encierro”, apunta.

En esta primera semana se han preparado unas 8.000 mascarillas, de las cuales 4.000 irán destinadas al Hospital de Calatayud; el resto se distribuirán por la zona. Todas ellas se han cortado en una empresa de Brea de Aragón que cuenta con maquinaría especializada. “En situaciones como esta siempre somos solidarios; estamos alargando la jornada para preparar los cortes que después se distribuyen en Illueca y Brea”, comenta el empresario Pedro Ibáñez, que lamenta la falta de material. “Si contásemos con más tela... en nuestra empresa tenemos capacidad para cortar unas 100.000 al día”, concluye.

El gremio del zapato en la comarca del Aranda se vuelca en la confección de mascarillas. P.L.

Los agricultores de Ejea se afanan en la desinfección de calles

Viene ocurriendo mucho estas semanas, con éxito singular en cuanto a conciencia social, unión de fuerzas y efectividad; la solidaridad entre las fuerzas públicas y la iniciativa privada resuelve problemas logísticos en el mundo rural aragonés. También en una ciudad como Ejea; los agricultores de la Cooperativa Virgen de la Oliva de Ejea trabajan estos días en coordinación con el Ayuntamiento de la localidad cincovillesa para la desinfección de la vía urbana.

Uno de los ingenieros agrícolas integrados en el departamento técnico de la Cooperativa, José Luis Angoy, explica el arranque y consolidación de esta suma de fuerzas. “Con todo el revuelo que se ha formado estos días, y puesto que son gente asentada en Ejea y sus barrios, los agricultores ponen a disposición del ayuntamiento los medios de los que disponen para tratar de desinfectar la vía urbana, o colaborar para lo que se les requiera. Recibí varias llamadas con esta iniciativa, se planteó a la dirección de la Cooperativa y no se dudó ni un momento. Los agricultores han respondido masivamente y de forma desinteresada”.

José Luis aclara que la solidaridad se ha ido extendiendo a más núcleos. “Para realizar las primeras labores de desinfección se ha contado con la colaboración de alguaciles de los pueblos, la brigada de Ejea de los Caballeros, Protección Civil, empresas privadas y gente anónima que tras dar difusión en redes sociales, han llamado para poner a nuestra disposición su trabajo”.

Un agricultor de la Cooperativa Virgen de la Oliva, en marcha. HA

Hoy por ti, mañana por mí

El ingeniero recalca el impulso solidario de toda la sociedad en la zona. “Ha sido ejemplar. El sector primario está olvidado en muchas ocasiones, y en este caso ha decidido contribuir al bien común. Se ha tratado además de devolver el apoyo que mostró la ciudadanía el 10 de marzo, cuando los agricultores salieron a las calles a pedir apoyo al medio rural”.

Los agricultores aliados en este empeño se valen del instrumental que aplican habitualmente en sus cultivos para combatir todo tipo de plagas y enfermedades. “Se están utilizando –aclara José Luis– pulverizadores hidráulicos de barras, atomizadores, pistolas, pequeños depósitos accionados por bombas de combustible para aplicar en espacios reducidos... la forma de actuar sigue el Documento Técnico del Ministerio de Sanidad-Procedimiento de Limpieza Viaria ante la Pandemia de Coronavirus, es decir, desinfección con hipoclorito sódico al 0.1% mediante aplicación con mochilas pulverizadoras (20 ml de lejía común por litro de agua). Se van realizando este tipo de acciones en zonas de más afluencia en estos días”.

José Luis Angoy finaliza con agradecimientos. “Hay que recordar los medios aportados por Cooperativa Virgen de la Oliva, Ayuntamiento, trabajadores municipales, empresas... y particulares que me han dado su contacto para ir contando con ellos en el momento que se les requiera. Ha sido tan grande la respuesta que quizás no se llame a todos los que se han ofrecido; mientras tanto, pueden seguir colaborando haciendo como la mayoría de los ciudadanos: estando en casa, ayudando a no propagar el virus”.

El hotel Fidalgo monta un festival musical en los balcones de Calamocha

El hotel Fidalgo de Calamocha mantiene las puertas cerradas, pero no las ventanas. Los propietarios emiten a diario música para animar a los vecinos y hacerles más llevadero el confinamiento. Este sábado montaron el festival ‘Quedamos en tu balcón o en tu ventana’, con música verbenera "para toda la familia" desde las 18.00 a las 20.30. Numerosos residentes del entorno participaron desde sus casas. Pero no fue una iniciativa aislada, porque el establecimiento emite a diario música por su equipo de megafonía a las 13.00, con canciones infantiles, y a las 20.00, con una oferta más variada para invitar a bailar a pequeños y mayores.

Los propietarios del hotel Fidalgo animando a la parroquia HA

La Policía Local de Binéfar recoge mascarillas solidarias

El Ayuntamiento de Binéfar ha lanzado una campaña de toma de conciencia a los ciudadanos, encabezada por el alcalde Antonio Adán, que este sábado hizo circular un vídeo en las redes sociales conminando a los binefarenses a seguir escrupulosamente el confinamiento, y salir solo en los supuestos contemplados por la normativa. Uno es el solidario; se anima a la población (particulares, peñas, y asociaciones) a confeccionar mascarillas de tela de buen gramaje, para donarlas los centros asistenciales de la zona, tanto del Salud como para las residencias de mayores. Se recogerán en las dependencias de la Policía Local en los bajos del Ayuntamiento, aprovechando salidas para compras: se pide que no se salga de propio.

Mascarillas recogidas por la Policía Local en Binéfar Ayto. Binéfar

Clases de DJ de Carlos Hollers por Instagram desde Fuentes de Ebro

Con casi tres décadas de experiencia en el sector de las mezclas musicales en vivo, del que forma parte desde la adolescencia, el DJ y productor de Fuentes de Ebro Carlos Hollers es un habitual de los tutoriales por internet, además de realizar numerosos cursos presenciales por toda la geografía aragonesa. En estos días, desde su estudio de Fuentes, Hollers ha rescatado piezas formativas con la intención de resolver dudas y animar a los que se aventuran en el mundo DJ. A través de su canal de Instagram ofrece consejos de cómo sacar más partido a la mesa de mezclas, evitar errores comunes en las etapas principiantes... todo ello, además, con un singular sentido del humor.

El DJ Carlos Hollers revisa una mezcla en su estudio de Fuentes Laura Uranga

Breves sobre el coronavirus en Aragón

ZARAGOZA

Parroquia San Andrés Apóstol. Situada en el Actur, ofrece un grupo de voluntarios a vecinos que no tengan a nadie cercano y que por su situación de riesgo no puedan salir de casa, para hacerles la compra o cualquier otro recado imprescindible.

JACA

Ayuda logística a escolares. Los niños y jóvenes de Jaca que necesiten hacer impresiones en papel para tareas educativas en estos días de confinamiento y no tienen de impresora, pueden escribir a juventud@aytojaca.es, enviando archivo y datos de contacto. Las copias en papel se facilitarán en blanco y las entregarán voluntarios de Jaca Solidaria, guardando todas las precauciones sanitarias.

PINSEQUE

Fiesta en los balcones. Este domingo entre 16.30 y 20.30, se invita a los vecinos a escuchar música alegre desde los balcones.

