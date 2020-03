¿Qué piden los agricultores y ganaderos en la tractorada de Zaragoza?

Este martes unos 1.500 tractores han participado en una manifestación calificada de "histórica". El campo aragonés, bajo el lema '¿Quién te dará de comer mañana?' y convocados por las Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Aragón (ASAJA), la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA) y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, se ha movilizado en defensa del modelo de explotación familiar y para reivindicar más inversión del Gobierno de España.

La protesta no ha podido cumplir con el horario previsto ante el éxito de la convocatoria, más los ciudadanos que han acudido andando.

Manifiesto completo de la tractorada en Zaragoza

"Querido ciudadano:

El sector primario está en Zaragoza, porque el sector primario tal y como lo conoces, con agricultores y ganaderos, está en peligro. Está en peligro porque nuestros precios en origen no son precios del siglo XXI…

Nuestras cosechas están hoy devaluadas: desde el maíz hasta la fruta de hueso. Desde el Pirineo hasta el Valle del Ebro. Desde las Sierras de la Ibérica hasta el Bajo Aragón. Sin agricultores nuestros pueblos mueren. Sin agricultores, querido ciudadano ¿quién te dará de comer mañana?

Si no cambiamos esta tendencia, si tú no cambias y no nos apoyas… nosotros ya no te daremos de comer. Te alimentarán los mercados globalizados y ellos lo harán sin ética, sin el cuidado a la tierra que nosotros dispensamos, sin la seguridad alimentaria que nosotros te ofrecemos. En realidad todos estamos amenazados: tú en tu dieta, que ya no será mediterránea. Nosotros en nuestra dieta y en nuestro modelo social de producción. Los pequeños molestamos… los grandes nos quieren apartar de la custodia de la tierra.

Por esta razón el sector primario se tiene que unir. Se tiene que unir para todos juntos hacer frente a los desafíos globales. Y la única manera es coger esa herramienta pública que se llama la PAC y hacerla de una vez por todas útil para el agricultor. Útil para el ganadero. Útil para el consumidor… Inútil para los burócratas.

El agricultor vive encarcelado entre papeles. Hay que solucionar el problema que tienen los jóvenes para acceder al crédito y empezar de forma libre y autónoma su trabajo en el campo. Sin jóvenes, sin un relevo generacional fuerte y cohesionado, perderemos la soberanía de la agricultura. Perderemos la soberanía del territorio que cuidamos.

Amigo ciudadano, queremos que reconozcas el origen de los alimentos. Queremos que sepas de dónde viene lo que comes. Queremos que sepas el precio que nos pagan. Exigimos un etiquetado claro, real y conciso de los productos que tú compras. Entre todos queremos construir un modelo más cercano y sostenible. Queremos conocerte. Queremos que conozcas nuestra forma de labrar.

Nosotros somos familias que viven de la tierra. Qué no vivimos de la PAC. Qué no queremos vivir de la PAC. Somos profesionales que realizamos grandes inversiones en maquinaria, en modernizaciones, en semillas… que apoyamos la innovación a través de centros públicos de investigación, pero siempre desde un modelo social y responsable. Desde una agricultura del tamaño de las personas.

Nuestra agricultura es de personas, que sienten, que invierten, que se juegan su futuro y el futuro de sus hijos. Queremos vivir de la tierra. Queremos vivir del cordero, de los terneros, del maíz, la alfalfa, el trigo y la cebada. Queremos vivir del melocotón, de la pera y la manzana. Queremos vivir del porcino, de la leche, del vino, del olivo y del almendro. Queremos producir en ecológico y convencional. Queremos ser intensivos y extensivos. Queremos una agricultura viva, independiente, justa y con futuro. No queremos destruir lo que nuestros padres tanto lucharon por crear.

Amigo ciudadano, somos agricultores, somos agricultores al límite. Reivindicamos un precio justo y equitativo para nuestras cosechas. Reivindicamos un control de la cadena alimentaria. Reivindicamos más apoyo a los jóvenes agricultores ¡Sin jóvenes no tenemos futuro! Reivindicamos más apoyo para las explotaciones frutícolas, para la ganadería extensiva, para los cultivos de secano.

No somos la España Vacía, somos la España llena de vida. En Aragón, en Zaragoza comienza el cambio. Ciudadanos somos los agricultores al límite

¡¡Muchas gracias!!"

Más información Así hemos contado la tractorada en Zaragoza

LA TRACTORADA, EN IMÁGENES

LA TRACTORADA, EN VÍDEOS

Este martes unos 2.000 tractores se manifiestan en Zaragoza para exigir medidas que solucionen la crisis de rentabilidad que sufren los agricultores y ganaderos.

Tractores procedentes de toda España llegan al Parking Norte de la Expo desde donde saldrá una manifestación que los participantes prevén histórica.

Un total de 15 tractores procedentes de Fuentes de Ebro antes de salir camino de Zaragoza.