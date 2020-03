Solidaridad ante el coronavirus en las altas Cinco Villas

La Valdonsella es un vergel de extraña belleza en las altas Cinco Villas que estos días nota un poco más el tradicional aislamiento que la demografía y la orografía han excavado en sus municipios. Lo bueno de estos pueblos es que suelen anteponer la imaginación, la pica y el músculo a las acciones plañideras... sin dejar de quejarse cuando toca, claro. En la actual contingencia, el gran miedo de la zona estriba en el desabastecimiento; la media de edad es alta y las salidas forzosas de aprovisionamiento, más complejas de lo normal. Así las cosas, se las han apañado para ayudarse entre todos.

Armando Soria, alcalde de Urriés, se encargó de alzar la voz y buscó primero el apoyo de Chabier Mayayo, primer edil de Lobera de Onsella. Ninguno de los dos lleva aún medio siglo en el planeta. “Dimos el paso de convocar a nuestros colegas del valle, pero aquí hay cero afán de protagonismo, ¿eh? Todo lo que se hace se hace entre todos, y el aporte ha sido general. Nos reunimos el sábado pasado en Urriés, frente al bar, justo antes de que se declarase el estado de alarma que ya parecía inminente. Chabier está más avezado en el tema de Sanidad; se trataba de hablar con los comercios para asegurar suministros y determinar un procedimiento fácil y útil para todos”.

La localidad navarra de Sangüesa (5.000 habitantes, todos los servicios) está a 20 kilómetros de la entrada del valle por Navardún; es destino habitual de compras y visitas médicas de estos pueblos. “Hay una persona, Román, de Navardún, que proporciona un servicio de traslados a Sangüesa en diversos momentos de la semana, y en vez de anularlo por el confinamiento decidimos reconducir su tarea para estos fines de aprovisionamiento. Quiero destacar el gesto de muchos comercios, que incluso estando cerrados al público nos han dicho que con una simple foto de la lista por whatsapp les bastaba para preparar pedidos y dejarlos listos para su recogida”, explica Armando.

Las rutas de reparto se han dividido en dos grupos para Navardún, Urriés, Isuerre, Los Pintanos, Lobera de Onsella y Longás. “Petilla de Aragón, que es Navarra, ya ha resuelto la situación por su cuenta, aunque también fueron convocados. En Undués de Lerda también nos dijeron que se arreglaban ellos, y en Bagüés son muy poquitos, también se las han arreglado. Sos también estuvo presente, pero ahí hay tienda y farmacia, tienen la solución en la mano”.

Las reflexiones

Armando compartía este lunes en redes sociales la situación y el planteamiento acordado por estos seis pueblos del valle; palabras sin atisbo de matices políticos. “Desde el gobierno nos lanzan instrucciones meditadas, medidas de seguridad, incluso medidas de compensación, pero a pesar de que los tiempos estén cambiando en muchas cosas y sabéis que a optimista no me gana nadie, en otras sigue igual. ¿Quién se acuerda de nuestro pequeños pueblos en este estado de alarma? Nuestros mayores no tienen servicios nada más salir a la calle. No hay farmacias, supermercados o médicos a la vuelta de la esquina. Limitar e incluso eliminar los movimientos, eliminar el tráfico exceptuando casos muy concretos... son medidas magníficas pero, como siempre, pensadas desde y para las capitales y grandes poblaciones. Mientras algunos se pelean por el papel higiénico, nosotros quedamos encerrados en una pecera de cristal que nos deja ver el problema pero nos impide reaccionar”.

“Muchos de nuestros mayores –continuaba– ya no conducen, hace años que no pueden. ¿Cómo van a comprar los productos de primera necesidad en los pueblos sin tienda? ¿Cuál es el plan, que se desplacen varios jóvenes a las poblaciones de alrededor, a esos supermercados abarrotados para después regresar a convivir con una población envejecida que se encuentra dentro del grupo de riesgo? Demasiadas preguntas. Hay veces que piensas que de España vaciada pasamos a España ninguneada, para muchos solo existimos para la foto. Y estoy seguro que no lo hacen con mala leche, simplemente no se acuerdan de nosotros, no existimos”.

En nuestra zona por suerte hemos podido organizarnos de manera conjunta, haciendo equipo. Estamos demostrando que también de esto pueden salir medidas positivas que tal vez tengan un recorrido mayor que el coronavirus. Incluso podría servir de modelo para otras zonas del territorio, ojalá. El sábado pasado expusimos posibles caminos a emprender. Limamos los detalles, los desacuerdos y creo que pudimos sacar adelante una fórmula que permitirá que nuestros municipios continúen con suministros a pesar del aislamiento. Muchas gracias a todos por vuestra generosidad”.

La reunión del sábado: acta y especificaciones para los vecinos

Los municipios de Longás, Lobera, Isuerre, Urriés, Navardún y Los Pintanos levantaron acta de su reunión el pasado sábado 14 de marzo en Urriés para establecer un protocolo logístico de apoyo a sus habitantes. Asistieron los alcaldes y representantes de municipios de la Valdonsella y de los Pintanos; concretamente, hicieron acto de presencia representantes de Longás, Lobera, Isuerre, Urriés, Petilla de Aragón, Navardún, Sos del Rey Católico y Los Pintanos.

“El tema que nos ocupaba –comienza el acta–era encontrar la mejor manera de actuar conjuntamente y de manera responsable ante la nueva alerta sanitaria en la que nos encontramos, intentar reducir y optimizar los desplazamientos, con la finalidad de que nuestros vecinos y sobre todo nuestros mayores, no tengan necesidad de desplazarse a otras localidades y así exponerse a contagios, sin perder aquellos servicios que son básicos y primordiales y que no se pueden encontrar en nuestros pequeños pueblos. Fundamentalmente, alimentación, artículos de primera necesidad y de farmacia. De igual manera, conseguimos evitar el flujo de personas de manera considerable, importantísimo como todos sabemos para vencer la difusión del virus”.

Compromiso

La reunión del pasado sábado no era simplemente logística. También quedó clara una petición de responsabilidad, más conminativa que enunciativa. “Aprovechamos también para pedir responsabilidad de forma personal a cada vecino o familiar en el valle. Hemos acordado centralizar los pedidos de compra a través de un representante de cada municipio, que será el responsable de realizar los pedidos antes de las 18.00 a los establecimientos con los que hemos llegado a acuerdos los días antes de los repartos. El servicio que existía hasta hoy –por el pasado 14 de marzo– para ir en furgoneta a Sangüesa quedará anulado hasta que la situación cambie”.

Un vecino de Longás acude al reparto de pan: una imagen de 2018, habitual en el pueblo, que no se repetirá en un tiempo por el coronavirus Laura Uranga

El documento aclaraba igualmente que “el reparto de pan se continuará realizando de la misma manera que actualmente pero, sí centralizaremos el pedido y recogida en los pueblos, para evitar que la población se tenga que ver obligada a concentrarse en los momentos de la compra. Los servicios de desplazamientos a hospital o analíticas que no hayan sido anulados seguirán realizándose sin variaciones. Según la información de la que disponemos actualmente, los servicios médicos no van a sufrir de momento ninguna variación; si lo hicieran iríamos informando puntualmente y buscando alternativas”.

El acta recordaba que “todas estas medidas son de carácter temporal y a ella se podrán ir añadiendo otras dependiendo de las circunstancias y de las indicaciones que vayamos recibiendo de las autoridades competentes. Cada ayuntamiento se encargará de hacer llegar personalmente, además de por los medios que estime oportunos, esta información junto con una hoja de sencillas instrucciones a todas las casas de su localidad. Además, intentaremos darle la máxima difusión a través de las redes sociales para la tranquilidad y el conocimiento de aquellos que viven fuera”.

La logística de los repartos dentro del acuerdo entre las localidades

El sistema ideado por los seis pueblos que se acogen a este sistema en el valle contempla que cada día, por la mañana, un único sistema de transporte recogerá la compra, que irá debidamente separada, y la repartirá por los pueblos. Los martes (tal día como hoy) se atenderá a Urriés, Navardún y Los Pintanos; hay que recordar que este último municipio (que mira al resto del grupo desde lo alto) se divide en los pueblos de Undués-Pintano, abajo de la loma, y Pintano arriba, separados por dos kilómetros. Los jueves se prestará el servicio en Longás, Lobera e Isuerre. Petilla de Aragón –que se encuentra en el valle, a la altura de Isuerre, pero al otro lado del río Onsella– ya tiene organizado una fórmula con este mismo objetivo. El representante municipal designado en cada localidad será el encargado de recoger los pedidos en el punto designado del pueblo y repartirlos, para disminuir aún más la interacción entre vecinos.

Undués-Pintano, del municipio de Los Pintanos Laura Uranga

Datos de interés de las Altas Cinco Villas

Comarca. Cinco Villas. Esta zona abarca los pueblos de los valles de los ríos Onsella y Regal en el caso de Los Pintanos.

Sos del Rey Católico: 590 habitantes, a la entrada de la Bal D’Onsella.

Navardún: 38 habitantes.

Undués de Lerda. 50 habitantes.

Urriés: 39 habitantes.

Isuerre: 31 habitantes.

Lobera de Onsella: 28 habitantes.

Longás: 31 habitantes.

Los Pintanos: 37 habitantes.

El torreón de Navardún. Cada uno de los municipios de la zona cuenta con edificaciones significativas, pero este torreón en el primer pueblo del tramo desde Sos alberga la Oficina de Información y Dinamización Turística de la DPZ, además de un Centro de Interpretación sobre los reinos de Aragón y Navarra como territorio de frontera en la Edad Media. El imponente torreón cuadrado mide 26 metros de altura, estuvo cerrado durante unos años y reabrió al público en la primavera de 2019.

