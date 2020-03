Los cofrades zaragozanos se quedan sin concurso de tambores

Si en años anteriores los cofrades miraban al cielo temerosos de la lluvia, este 2020 la mayor amenaza para las procesiones se llama Covid19. El coronavirus está poniendo en jaque algunos de los actos tradicionales de la Cuaresma y en la noche del martes, en una reunión de urgencia, la Asamblea de Hermanos Mayores de la Junta de Cofradías de Zaragoza ha decidido suspender la exaltación infantil de instrumentos de la Semana Santa y el concurso de tambores. Las citas, que estaban previstas para los próximos días 21 y 22 de marzo, se iban a celebrar en el pabellón Príncipe Felipe y la decisión se tomó "atendiendo a las recomendaciones sanitarias y al cierre de los pabellones deportivos", explica la Junta en una escueta nota.

En las zonas de España más afectadas por la epidemia se han vetado los espectáculos que reúnan a más de mil personas y, en el caso del concurso de tambores, hay que contar que solo los participantes ya son 26 cuadrillas de unos 20 integrantes, a los que hay que sumar el piquete, los familiares, los acompañantes...

Aunque se confía en que para abril hayan remitido los contagios (el pregón es el sábado 4), la epidemia ya ha obligado a suspender también las tertulias cofrades del Ámbito Cultural y una nueva edición de ‘Ver la Pasión con los dedos’. La Asociación para el Estudio de la Semana Santa había programado mañana una actividad para divulgar el patrimonio de la Eucaristía entre los invidentes de la ONCE, pero la recomendación de no tocar las tallas ha obligado a cancelarla.

Ricardo Navarro, presidente de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, explica que este año tenían previsto exportar la actividad fuera de Zaragoza, a Logroño, pero que la ONCE por precaución ha preferido suspender los actos de los afiliados. Este año se iba a llevar a cabo la cuarta temporada de estas visitas y las personas de baja visibilidad tenían previsto tocar el patrimonio de la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, cuyo paso titular es el de La Sagrada Cena.

"Que las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, tan propias de este tiempo de Cuaresma, puedan ser sustituidas por otras como la inclinación o la reverencia, evitando el contacto físico con ellas, y facilitando una mayor rapidez que evite aglomeraciones". Esta es la recomendación que ha hecho la Conferencia Episcopal en relación a la Semana Santa y que el Arzobispado de Zaragoza y la Diócesis de Huesca han hecho propia.

Con la intención de evitar los contagios, desde hace unos días ya en las iglesias aragonesas se ha retirado el agua bendita de las pilas y se aconseja no estrechar la mano o abrazarse como gesto de paz durante la eucaristía. Asimismo, recomienda que las personas que distribuyen la comunión durante la eucaristía se laven las manos antes y después de este momento. "No es cuestión de alarmarnos, pero sí de tomar una serie de medidas para tratar que no se extienda más el coronavirus", explica el secretario canciller de la Diócesis de Huesca, Juan Carlos Barón. Acerca de otras susceptibles alteraciones, el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Mariano Julve, insiste en que "decisión tomada no hay ninguna" porque la crisis "cambia por horas" y asegura que "haremos en cada caso lo que digan las autoridades sanitarias".

Por su parte, el presidente de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Teruel, Jesús Jambrina, ha reconocido este martes estar “expectante” sobre la evolución de la epidemia de coronavirus por su posible impacto en la celebración de los actos semanasantistas. Jambrina ha manifestado, no obstante, su confianza de poder celebrar con normalidad las procesiones, cuyo programa ha presentado ante los medios de comunicación. El obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez, afirmó el pasado lunes que “no está preocupado” por la epidemia, pero ha transmitido las recomendaciones de la Conferencia Episcopal a todas la diócesis para que se apliquen. Según indicó, por las informaciones de las que dispone es más fácil el contagio por las manos que “por la boca”.

Los hermanos mayores de distintas cofradías coinciden en señalar que para mostrar devoción a las imágenes se puede orar frente a ellas o hacerles una reverencia sin necesidad de tocarlas ni besarlas. De hecho, la junta de gobierno de la Hermandad de la Sangre de Cristo ha decidido recoger el brazo articulado del Cristo de la Cama y guardarlo dentro de su urna de cristal para que los fieles no puedan adorarlo físicamente. Ya el pasado fin de semana tampoco fue posible besar los pies del Cristo Nazareno de la iglesia de San Miguel, una tradición que se sustituyó por un gesto sin contacto físico a petición de la cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno.

Esta es la tónica habitual que se está siguiendo, por indicación de la Conferencia Episcopal, en casi todas las parroquias españolas. De hecho, la preocupación por el coronavirus ha alcanzado también a la catedral de Santiago de Compostela, en la que el Cabildo ha decidido restringir el contacto con la imagen del apóstol y vetar el tradicional abrazo, sustituyéndolo por una reverencia. Los feligreses sí pueden subir al camarín de Santiago para ver al santo, pero no abrazarlo, en la línea de lo que el Cabildo zaragozano decidió también hace unos días restringiendo la veneración al Pilar de la Virgen. También en Andalucía, donde hay registrados 54 casos, la Junta ha admitido que "valora" tomar medidas de cara a la Semana Santa por el coronavirus. De momento, la influencia del virus se limita a la cancelación de besamanos y besapiés de las imágenes religiosas que después saldrán en procesión, y a una bajada llamativa en el número de reservas turísticas.

Habida cuenta de las procesiones no se pueden celebrar 'a puerta cerrada' como las citas deportivas, algunos feligreses ya ha comenzado a preguntar por los viacrucis parroquiales previos a la Semana Santa por si acaso las celebraciones se cancelaran. De momento, en el calendario de Cuaresma hay varias fechas destacadas como la exposición que se abrirá el jueves en el Centro Joaquín Roncal o la entrega del Premio Tercerol dentro de unos días en San Cayetano. El Ayuntamiento presentará oficialmente las procesiones y el resto de actos el día 19, siempre con la vista puesta en el pregón que tendrá lugar el sábado 4 de abril en la plaza del Pilar. Se da la circunstancia de que las medidas más restrictivas hasta la fecha -como el cierre de colegios en Madrid durante dos semanas- tiene de plazo límite el próximo 3 de abril, justo a las puertas de la Pasión, por lo que los cofrades confían en que se pueda evaluar en este tiempo si han sido efectivas para frenar la propagación del virus o no.

Algunos de los montajes que circulan estos días por las redes. Heraldo.es

Humor cofrade

Lo que sí se está extendiendo estos días, casi a la velocidad del virus, son las muestras de humor que los cofrades comparten por las redes sociales. En Twitter e Instagram pueden verse montajes y 'memes' de terceroles enmascarados, de mascarillas de protección con el emblema de varias hermandades zaragozanas e, incluso, botes de gel de manos con el escudo de alguna cofradía. Los más creativos han añadido que ese gel con alcohol está bendecido y huele a incienso.