Más de la mitad de los alumnos que se matriculan en la FP Básica no la terminan

Los alumnos de FP Básica no logran mejorar sus resultados académicos y, tras cinco años desde su puesta en marcha, el volumen de matriculados que aprueban en tiempo y forma ni siquiera llega al 50%. Esta situación es muy diferente a la que se da en otras titulaciones de Formación Profesional (FP), donde el porcentaje de aprobados supera el 60%. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón trabajan para mejorar estos resultados académicos y ofertan hasta 21 ciclos básicos diferentes, dirigidos a jóvenes de entre 15 y 17 años. El objetivo de estas enseñanzas es que los menores no abandonen el sistema educativo y puedan mejorar su futura empleabilidad.

Tras la desaparición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y la puesta en marcha de la Lomce, la FP Básica se convirtió en la alternativa para aquellos alumnos que no conseguían superar los primeros cursos de la secundaria. Una cuestión criticada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fapar), quienes consideran que la inscripción en FP Básica no se debería realizar "por descarte". Como resultado, más del 50% de los estudiantes no consiguen titular al curso siguiente. Según los datos correspondientes al periodo 2016-2017, la matrícula en FP Básica superó los 1.500 interesados. Solo 680 consiguieron finalizar con éxito en verano de 2018. "Estos resultados quizás se mejorarían si los alumnos que cursan esta titulación tuvieran una vocación formativa y crearan otra vía para los que no consiguen aprobar la ESO", detallaron desde Fapar. En otras etapas de FP, el volumen de promoción se sitúa por encima del 60% e incluso alcanza el 68% en los ciclos superiores.

Los docentes reconocen que, actualmente, el sistema educativo no da otras opciones y la mayoría de los inscritos en FP Básica lo hacen porque no logran superar las materias de la ESO. "Muchos de los alumnos que llegan a la FP Básica seguramente no acabarían teniendo un título y a los 16 años abandonarían el sistema educativo sin formación" explica Sergio Colás, representante de Enseñanza de CSIF Aragón. Desde su experiencia, aunque los resultados "indican un problema", son mejores que los que se obtenían con la anterior titulación. "Hay abandono, pero algunos de los que terminan se inscriben en un grado medio e incluso acaban cursando uno superior", detalla.

Una de las ventajas que tiene esta titulación respecto a su predecesora es la posibilidad de que los alumnos se titulen y, además, les da acceso directo a un grado medio de la misma rama del conocimiento. Esto favorece a que aquellos que superan el curso puedan continuar con su formación. Anteriormente, este alumnado debía realizar una prueba de acceso, lo que podía desalentarlos.

Desde el Departamento de Educación señalan que estos resultados académicos "están en sintonía con los porcentajes que se dan a nivel nacional". Asimismo, recuerdan que los estudios de FP Básica se han implantado recientemente y que están menos asentados que los grados medios y superiores, cuyas dinámicas y opciones son más conocidas por los jóvenes. Por ello, consideran importante que los estudiantes descubran las profesiones que existen. A tenor de ello, han realizado campañas de promoción e incluso han creado una web en la que se pueden consultar las competencias que se desarrollan en cada ciclo.

21 ciclos de FP Básica

Para acceder a esta formación es necesario tener entre 15 y 17 años y haber cursado el primer ciclo de la ESO, aunque hay excepciones para aquellos que no han realizado 2º de ESO. Para llevarlo a cabo es preciso que el equipo docente elabore esta propuesta y que la familia la acepte. En el caso de que haya más interesados que plazas, primero accederán los alumnos que hayan cursado 4º de ESO, después los de 3º y finalmente, 2º. Cada bloque se ordena por nota media y en el supuesto de empate hay un sorteo público.

Actualmente están en marcha 21 ciclos de FP Básica relacionados con materias muy diversas como la Informática, la Imagen Personal o la Edificación. En este sentido, desde el Departamento dirigido por Felipe Faci detallan que en la implantación de estos ciclos se tiene en cuenta su posterior empleabilidad. "El de aprovechamientos forestales está teniendo mucho éxito" destaca el representante de CSIF, quien recalca la importancia de que estos ciclos "estén relacionados con las necesidades laborales del entorno". El objetivo es que los alumnos encuentren un empleo.