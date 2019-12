Cerca de 2.000 aragoneses pasan cada año de manera directa de una FP media a una superior

Acceder de un ciclo formativo medio a uno superior es uno de los aspectos que regulaba la Lomce y que desde hace tres años permite que cerca de 2.000 aragoneses puedan formarse como técnicos superiores sin necesidad de realizar una prueba de admisión. También se pueden matricular de manera directa en un grado medio tras superar satisfactoriamente una FP Básica. Eso sí, en todos estos supuestos es necesario que ambas titulaciones pertenezcan a la misma rama del conocimiento. Para ello la DGA elaboró un cuadro en el que se estipulaba la relación entre un ciclo formativo y otro.

Los datos facilitados por el departamento de Educación muestran que un total de 7.243 estudiantes se han beneficiado desde 2016 de la opción de matricularse en un grado superior tras haber superado uno de nivel inferior. De ellos, 1.910 han tomado esta decisión en el actual curso académico y ya se están formando para ser técnicos superiores de su especialidad.

"Es una opción positiva puesto que permite a los jóvenes seguir continuando con su formación", subraya José Manuel Ágreda, representante de Educación de CGT Aragón. Al mismo tiempo explica que algunos de los alumnos de un ciclo formativo medio inician estos estudios tras tener problemas para superar la ESO. "Durante esos dos años de aprendizaje, maduran y, al no tener la prueba de acceso, se animan a matricularse en un ciclo superior, lo que supone más opciones laborales", especifica.

No hay que olvidar que anteriormente debían realizar varios exámenes en los que se les exigía un nivel bachillerato, lo que, en determinadas situaciones, podía desanimarlos. Una percepción similar tiene Sergio Colás, representante de Educación de CSIF Aragón, quién destaca la importancia de este aspecto en la continuidad en los estudios.

De hecho, el número de jóvenes que se presentan anualmente a la prueba de acceso a grado superior se ha reducido. Si en 2015, antes de la modificación normativa, se presentaban unos 1.800 aragoneses, dos años después apenas se llega a los 700. Además, según recordó el Gobierno de Aragón, en los tres últimos cursos se ha producido un récord de matriculación en Formación Profesional, llegando a los 25.000 alumnos en el actual curso académico.

Un mayor interés que se produce por la implantación de nuevos ciclos (veinte en el curso 2019-2020) y su puesta en marcha fuera de las capitales de provincia. No obstante, este auge también puede deberse, en parte, a esta mayor facilidad de acceso. Con este cambio los alumnos ya no tienen que estar un año preparándose la prueba y, por lo tanto, no pierden el interés por su correspondiente especialidad.

¿Cómo acceder a una FP?

La modificación normativa de 2016 que permite acceder de manera directa de una FP Básica a un ciclo de grado medio y de ahí a uno superior sin necesidad de examen y siempre dentro de la misma rama formativa ha supuesto un avance para muchos alumnos. Un progreso que pueden verse truncado si la titulación en la que desea matricularse tiene una gran demanda.

En este supuesto son los alumnos de bachillerato los que tienen preferencia y se les reservan el 60% de las vacantes. Por su parte, aquellos que acuden tras superar una prueba de acceso o contando con un título de técnico superior o universitario tienen una limitación del 20% de las plazas. El otro 20% va dirigido a los alumnos que acceden directamente.

Para asegurar que existe una relación directa entre un ciclo medio y uno superior, el departamento de Educación elaboró un documento en el que se especifica cuáles pertenecen a la misma área. Así los titulados en Gestión Administrativa tienen preferencia máxima para matricularse en Administración y Finanzas y en Asistencia a la Dirección. Por su parte, también tienen prioridad, aunque menor, para inscribirse en Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Transporte y Logística y Márquetin y Publicidad. Estas mismas situaciones se dan para pasar de FP Básica a media.

La importancia de los ciclos

La DGA sitúa la apuesta por la FP como uno de sus objetivos prioritarios; por ello, en la actual legislatura se pretende seguir consolidando los ciclos que ya se imparten en Aragón y, además, tratar de adaptar estas enseñanzas a las nuevas necesidades productivas de la Comunidad. Además, el próximo curso se pondrá en marcha el Campus Digital A.0.