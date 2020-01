El número de aprobados en las recuperaciones de FP crece un 7% al adelantar la prueba a junio

La DGA y la Universidad de Zaragoza trabajan con el objetivo de adelantar tanto la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau) como las recuperaciones de, al menos, 2º de Bachillerato al mes de junio. Se dejarían atrás lo que hasta ahora se conocían como los exámenes de septiembre. Una medida que desde hace tres cursos académicos ya funciona en la Formación Profesional (FP) y que, según especificó recientemente el consejero de Educación, Felipe Faci, está teniendo buenos resultados académicos. En concreto, este adelanto de la convocatoria extraordinaria ha ido acompañado por un incremento del 7% del número de aprobados en las recuperaciones.

El número de alumnos que se matriculan en FP está marcando máximos históricos, tras superar los 25.000 inscritos en el curso 2019-2020, y al acabar sus estudios algunos deciden continuar su formación en otras comunidades autónomas. Esto provocaba que los estudiantes aragoneses se quedaran en desventaja frente a aquellas autonomías en las que las recuperaciones se realizaban en junio. Esta fue una de las razones que impulsó al Departamento de Educación a adelantar la prueba extraordinaria de septiembre a junio. Ahora ya no existe este problema y, además, se ha conseguido incentivar al alumnado y, por lo tanto, aumentar la tasa de aprobados en esta segunda convocatoria.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, el volumen de jóvenes matriculados en FP que aprueban en el periodo de recuperaciones ha aumentado un 7%. Una cifra que asciende al 10% en el grado medio y que se queda en un 5% para los estudiantes de grado superior. Fuentes de Educación señalan que con la modificación se buscó "mejorar la organización de los centros, permitiendo además a los estudiantes ser evaluados por los docentes que les habían impartido clase durante el año".

Tras ponerlo en marcha, se ha comprobado que la medida sirve, además, para mejorar el número de aprobados en estas pruebas extraordinarias, por lo que la valoración "es muy positiva". Antes del cambio, más de la mitad de los alumnos de FP media y superior que suspendían en junio no se presentaban a las pruebas de septiembre. De ellos, solo aprobaban un 20,8% en el caso del grado superior, y un 12,5% en el grado medio.

Desde el sindicato CSIF, que siempre se ha mostrado contrario a adelantar las recuperaciones de ESO y bachillerato puesto que "no se han demostrado beneficios pedagógicos ni laborales", recalcan que en la FP es diferente. "Los equipos directivos coinciden en que esta decisión favorece la organización de los centros tanto en el periodo de matriculación como en la planificación del siguiente curso", detalla Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón. También señala que beneficia a aquel alumno que está dudoso y al que no ha conseguido superar asignaturas prácticas: «Durante los meses de verano no pueden pintar coches, cortar el pelo o realizar trabajos de fontanería; por lo que esperar a septiembre a volver a examinarse no les beneficia».

Opiniones favorables

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública (Fapar) se muestran satisfechos con los resultados proporcionados por el Ejecutivo autonómico. "Siempre hemos defendido la evaluación continua y eso implica que no haya un parón para realizar las pruebas durante los tres meses de verano. Por eso, estamos satisfechos de que, además, se demuestre que tiene unos resultados positivos entre los alumnos", recalcan desde esta organización. Asimismo, recuerdan que esta prueba se había realizado en junio hasta que en 2011 se decidió cambiarla por septiembre "sin ningún tipo de argumento".

Actualmente, la fecha en la que se ejecutan las pruebas extraordinarias solo se ha modificado en FP, mientras que las enseñanzas obligatorias (bachillerato y ESO) mantienen las recuperaciones en el mes de septiembre. La previsión, de salir adelante el acuerdo entre la Universidad y la DGA para el adelanto de la segunda convocatoria de la Evau, es que al menos las recuperaciones de 2ª bachillerato se trasladarán al mes de junio. Ahora quedará esperar ver que sucede con el primer curso de esta etapa educativa y con los cuatro años académicos de secundaria.