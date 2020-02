La borrasca Gloria deja daños de más de 30 millones de euros en Aragón

La borrasca Gloria ha dejado daños en Aragón de alrededor de 30 millones de euros. En torno a 13, según ha avanzado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, corresponden a infraestructuras municipales, y entre 15 y 17, a particulares. El Gobierno autonómico ha vuelto a reunir este martes en las instalaciones del 112 al Centro de Coordinación, el conocido como Cecopi.

El encuentro, ha explicado la también portavoz del Ejecutivo, ha servido para analizar el episodio con perspectiva y ver qué se puede mejorar de cara al futuro. La coordinación, ha reconocido Pérez, es “clave”. “Municipios y comarcas están planteando que las competencias no pueden ser un obstáculo para resolver el problema”, ha dicho. Por este motivo, las distintas administraciones crearán un ‘fondo común’ que se coordinará a través del Cecopi.

Esto permitirá salvar “muchas de las disfunciones” detectadas en las últimas semanas. “No puede ser que, como han denunciado varios alcaldes, haya quitanieves que se den la vuelta porque la carretera no es de su competencia. Reconozco que eso no tiene pase y que no es de sentido común ni de lógica en una situación como la vivida”, ha expuesto.

Las administraciones también han puesto el acento en los problemas de comunicaciones. “A Endesa y a Telefónica les vamos a pedir un informe de cuál es la situación real de sus sistemas y del mantenimiento de sus líneas, de los recursos puestos a disposición”, ha comentado la consejera.

En su opinión, esta es una reflexión que deben hacer conjuntamente empresas y administraciones. “Los pueblos deben tener una interlocución para no quedarse incomunicados. Además de los recursos que está estudiando la propia administración, como la telefonía vía satélite, las compañías tienen que ser responsables con su servicio y demostrar que son capaces de resolver sus incidencias”, ha dicho.

También se priorizará la actualización de la normativa vigente. La intención, según Pérez, es revisar los planes de protección civil para que sean “eficaces y operativos” en situaciones como esta, así como incidir en la versatilidad de equipos y profesionales, desde Bomberos a agentes de protección de la naturaleza y personal de Sarga. El fin último sería constituir un “ejército civil” que trabajase para salvar estas emergencias.

Por otra parte, Pérez ha admitido la preocupación por las posibles crecidas de los ríos, y ha anunciado una próxima reunión con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a la que reclamarán la limpieza de aquellos en los que, tras la borrasca, han quedado acumuladas ramas y troncos. También los hay en los montes, un “polvorín” que habría que solventar de cara a la época de incendios. “No hay una situación de alerta, pero sí estamos observando la situación de los ríos”, ha señalado.