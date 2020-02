En qué consiste el 'ejército civil' que plantea Mayte Pérez

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de Aragón de revisar toda la normativa sobre protección civil para saber con qué recursos humanos y materiales cuentan las administraciones y constituir un 'ejército civil' para actuar en situaciones de emergencia.

La consejera ha presidido en Zaragoza una nueva reunión con los integrantes del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para hacer balance sobre la gestión ante la reciente borrasca Gloria y plantear propuestas de mejora, entre otras, pedir también a empresas como Endesa o Telefónica que "humanicen" sus servicios para atender a la población cuando se queden sin suministro.

Revisar los planes de protección civil

El objetivo, ha dicho, es revisar los planes de protección civil que tienen todas las comarcas para ver "qué se puede incorporar en futuros operativos", dado que teme que este tipo de situaciones van a ser "cada vez más frecuentes".

Así, cada representante en el CECOPI dirá qué recursos tiene para ponerlos a su disposición, lo que permitirá, según la consejera, "salvar" muchas disfunciones como las que han ocurrido en el reciente temporal, como que una máquina "se de la vuelta" porque no tiene competencia en el siguiente tramo de carretera. "Eso no tiene pase" y "no es de sentido común en una situación de emergencia como la vivida", ha sentenciado Pérez.

En el ámbito normativo, ha informado de que se van a actualizar todos los planes mediante una nueva ley de emergencias, ya anunciada por el presidente, Javier Lambán, que recoja todos los niveles organizativos y de acción disponible en momentos de emergencia.

Y que además aproveche la versatilidad de los medios operativos y profesionales como bomberos, agentes de protección de la naturaleza o de la empresa pública Sarga, que dispone de bases helitransportadas y cuadrillas y con los que, ha destacado, "se puede constituir un ejército civil para salvar este tipo de emergencias".

En el ámbito de las crecidas de los cauces de ríos o acequias, ha anunciado una próxima reunión con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para acometer una limpieza de los ríos, pero también de los montes, llenos de ramas y árboles caídos que los convierten "en un polvorín" de cara al verano. Y es que, ha reconocido, "estamos sometidos a agua, nieve, incendios y esto (la normativa) serviría para cualquier tipo de emergencia".