Kamal: "Confío en que paguen por lo que han hecho y entre todos logremos Justicia"

"Solo busco Justicia y que paguen por todo lo que me han hecho a mí, a mi familia y a mis amigos, y, sobre todo, al pueblo de Caspe. Confío en que todos juntos consigamos Justicia. Gracias a todos y digo con orgullo que soy caspolino".

Estas fueron las palabras que Kamal Mouloudi, de 18 años, dedicó ayer a las cerca de mil personas que salieron a la calle en la Ciudad del Compromiso para apoyarle a él y a su familia. Las reprodujeron sus amigos de la peña Síntesis en la plaza de España, ya que el joven, a quien arrojaron ácido a la cara cuando volvía del instituto el pasado 3 de mayo, no pudo asistir.

Entre otras cosas, porque su piel no soporta la luz del sol. Aunque ya no está ingresado, las quemaduras siguen requiriendo atención médica constante y se va sometiendo a operaciones con frecuencia. Su rostro ha desaparecido y terribles cicatrices no le dejan siquiera cerrar la boca.

La manifestación comenzó en la plaza del Horno. Tras las pancartas con los lemas ‘Todos somos Kamal’ y ‘Volverás a brillar más fuerte que nunca’, estuvieron sus amigos. "Estamos contigo", le recordaron con decenas de manos verdes y amarillas. Los jóvenes vistieron las camisetas con su nombre que estrenaron en mayo, en la protesta que organizaron después de la grave agresión.

Al grito de "Justicia", los caspolinos recorrieron las calles del centro hasta la plaza de España, donde dos de los hermanos del joven, Hasnae y Ayoub, se dirigieron a todos los manifestantes. Visiblemente emocionados dieron las gracias por todo el apoyo recibido.

"Es algo que hemos sentido desde el principio, el apoyo y el cariño de toda la gente. Nos da mucha fuerza para seguir luchando", dijo Ayoub, quien subrayó que su pueblo, Caspe, es un lugar muy tranquilo en el que "se vive en paz". "Por eso pedimos que esto no se vuelva a repetir", señaló.

Hasnae reconoció que, aunque tiene "bajones", Kamal está "fuerte" y con ganas de luchar. "Ha sido siempre muy alegre y tiene mucha vitalidad. Las ganas de vivir son muy importantes y él las tiene". La joven caspolina recordó que ha abierto una cuenta en la web de ‘crowdfunding’ Gofundme.com con el lema ‘Todos somos Kamal’ para recaudar fondos con los que sufragar todas las operaciones estéticas que le esperan, ya que en la sanidad pública no pueden hacer más por él. Casi han alcanzado 4.000 euros, pero van a necesitar bastante más.

Hasnae también quiso traducir al árabe sus palabras para que pudieran llegar a todos los asistentes. Un caluroso aplauso evidenció el carácter acogedor de los caspolinos, algo que también quiso destacar la alcaldesa, Pilar Mustieles. "Estoy muy orgullosa de Caspe. Es una ciudad en la que conviven en paz muchísimas nacionalidades", indicó. Tras el acto, se reunió con la familia para trasladarle el apoyo del Consistorio.

La manifestación se celebró después de que uno de los detenidos por el ataque, José G., el Recortao, haya sido puesto en libertad con 10.000 € de fianza. "Respetamos la decisión de la Justicia, pero nos ha afectado bastante y hemos sentido impotencia y frustración", reconocieron.