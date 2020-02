El militar detenido por dejar en coma a un taxista dice que no recuerda nada

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 en funciones de guardia puso este sábado en libertad provisional a José W. D. P., de 32 años, detenido el pasado jueves por causar lesiones graves a Cristian F. S., de 41 años, en la calle Mártires, en la entrada del Tubo zaragozano. El herido, taxista de profesión, continúa ingresado en estado grave en la uci del hospital Miguel Servet.

El suceso, en el que también resultó herido un amigo del taxista, se produjo sobre las 2.30 del 29 de enero. Al parecer, según contaron varios trabajadores del bar a la Policía, Cristian F. S. estaba con dos amigos en el Gran Café Zaragozano y, por motivos que se desconocen, se produjo un roce con José W. D. P., militar canario destinado en el Regimiento de Pontoneros, y un acompañante de este último. Al entender que iban bastante bebidos y estaban causando problemas, el personal de control de accesos al local decidió expulsar a tres de ellos, que se quedaron en la vía pública, en la entrada del bar.

Al poco salieron los otros dos varones, formándose dos grupos diferenciados. En un principio, dos de los hombres empezaron a hablar, conversación inicial en la que no participaron ni el taxista ni el militar. Pero, instantes después, un tercero dijo algo y empezaron a empujarse y a forcejear entre los tres, momento en que se sumaron a la disputa José W. D. P. y Cristian F. S., siempre según los testigos. El altercado tuvo lugar en la calle, entre el Gran Café y la Pulpería.

Uno de los trabajadores de seguridad observó, y así lo declaró en la Jefatura Superior, que de repente escuchó un fuerte golpe, como de una agresión, y al girarse vio a José W. D. P. encima de Cristian F. S. Explicó que estaba seguro que el sonido provenía de un golpe, aunque añadió que ya no vio que lo siguiese agrediendo una vez en el suelo. Afirmó que en ese momento se acercó al militar y lo retiró del lugar, no sin dificultades pues ofreció bastante resistencia. Cuando se calmó, asegura que le dijo: "La he cagado porque estoy opositando para guardia civil. Yo no le he pegado, le ha pegado mi amigo".

Cuando llegó la Policía al lugar, los agentes identificaron a todos los intervinientes en el incidente, sin detener a ninguno de ellos, y solicitaron una ambulancia para prestar asistencia a Cristian F. S. y a su amigo Alejandro P. Aparentemente, los dos presentaban lesiones sin mayores complicaciones. Sin embargo, conforme pasaron las horas Cristian F. empeoró y los médicos le detectaron un severo traumatismo craneoencefálico que lo mantiene en coma.

Al día siguiente, y al comprobar su grave estado, la Policía detuvo al militar como presunto autor de un delito de lesiones. Este sábado, ante el juez, aseguró no acordarse de nada de lo sucedido. Como mantiene su abogado defensor, Francisco García Berenguer, según las primeras investigaciones, parece que propinó a la víctima un único puñetazo. No obstante, estas circunstancias se irán aclarando a lo largo de la instrucción judicial.

El investigado abandonó la Ciudad de la Justicia pasadas las dos de la tarde con la obligación de entregar el pasaporte y presentarse cada semana en el Juzgado. Aunque la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión provisional para el arrestado por un delito de lesiones, el juez consideró que no era necesario dado su arraigo en Zaragoza y que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.