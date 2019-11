Voto a voto: en más de la mitad de los municipios donde ha ganado Vox en Zaragoza lo hizo el PSOE en abril

De los 292 municipios (sin contar la capital) de la provincia de Zaragoza, en 14 ha ganado Vox. En otros dos ha empatado a votos con el PSOE (en Santa Eulalia de Gállego, donde el 28 de abril ganó el PP) y con el PP en Grisel donde, curiosamente, en la anterior convocatoria de elecciones generales ganó el PSOE. En las localidades donde la lista más votada ha sido la del partido de ultraderecha, en más de la mitad, ocho (sin contar el empate de Santa Eulalia), el partido más votado en el 28A fue el PSOE. La formación de Pedro Sánchez ha visto cómo perdía su mayoría en favor de la ultraderecha en Alfajarín, Litago, Bárboles, Brea de Aragón, La Puebla de Alfindén, Talamantes, La Joyosa y Velilla de Ebro, si bien en este último municipio, en abril, PSOE y PP empataron a votos.

En tres municipios zaragozanos es Ciudadanos el gran perdedor de la convocatoria del domingo, quien cede su primer puesto de abril a Santiago Abascal: son María de Huerva, Cuarte de Huerva y Villanueva de Gállego. El PP ve cómo le pasa Vox solo en Atea (y por un voto).

Cadrete y La Muela siguen, como en las anteriores elecciones generales, apostando por VOX, que aún acumula más votos en ambas localidades.

El avance de Vox, que es ahora la tercera fuerza política en España, se hace notar también en en otras localidades donde no consigue el voto mayoritario pero se hace con el segundo lugar, sobre todo a costa de Ciudadanos. Sin salir de la provincia de Zaragoza, hay 47 pueblos que han elegido a la ultraderecha como segunda opción. Entre ellos están Alagón, Alhama de Aragón, Caspe, Quinto de Ebro, Ricla (a solo 5 votos de ganar), Sobradiel (a solo 3 votos de los dos primeros, PP y PSOE, que han empatado), Anento, Mequinenza, Nuévalos, Osera, Pastriz, Pinseque, Chodes, San Mateo de Gállego...

Pero amén del gran paso adelante de VOX, en parte avanzado en las encuestas, la gran noticia de la noche del domingo fue el éxito de Teruel Existe. La formación que lidera Tomás Guitarte ganó en 23 municipios de los 235 que tiene la provincia de Teruel (sin la capital), sobrepasando sobre todo a los representantes históricos del bipartidismo: PSOE y PP. Teruel Existe fue la opción más votada en Alcorisa, Alfambra, Aliaga, Allepuz, Castellote, Calamocha, Fuentesclaras, Griegos, Alloza, Tramacastilla, Loscos, Santa Eulalia del Campo o Ráfales. Y la segunda en otros muchos: Alacón, Albarracín, Andorra, Montalbán, La Codoñera, jabaloyas, Odón, Ríodeva, Rubielos de Mora...

La irrupción estelar de Teruel Existe ha dejado en Teruel muy desdibujado el gran petardazo de Vox. Ganó en votos solo en Arcos de las Salinas (de 103 censados), Santa Cruz de Nogueras (27 censados) y Cañada de Benatanduz (41 censados). En Gúdar empató votos con el PP.

En Huesca, PP y PSOE se siguen repartiendo la mayoría de los votos. Si bien Vox también crece a costa, sobre todo, de Ciudadanos. En cualquier caso, solo los oscenses de Antillón, Igriés y Pertusa votaron en mayoría a la ultraderecha. En Antillón ganó el PP en abril. En Igriés, el PSOE. Y en Pertusa ya apostaron por VOX la vez pasada.

En Huesca, Ciudadanos no ha ganado en ningún municipio. No es el caso de Unidas Podemos, que se ha llevado el gato al agua en Arguís, Sesué o Tolva. En esa provincia, ningún partido se ha quedado con cero votos. Cosa que sí ha sucedido, y mucho, en Teruel. Ningún censado ha votado a Ciudadanos en 35 localidades de Teruel. Y lo propio se ha hecho con Unidas Podemos en 45. Además, allí en Teruel nadie ha decidido dar su voto al PSOE en Valdecloche, y el único que lo hizo en abril en Forniche Alto se ha arrepentido esta vez. En Zaragoza, el PP se queda con cero solo en Lobera de Onsella. El PSOE ha sido votado en todos los municipios. No es el caso de Ciudadanos. Hay 17 localidades en las que el partido de Ribera no pesca nada en Zaragoza. A Pablo Iglesias le sucede en la misma cantidad: 17.

No ha recibido el mismo castigo Vox. En Zaragoza le han dado completamente la espalda a la ultraderecha en cinco localidades (todas pequeñas): Bagüés, Berrueco, Isuerre, Pozuel de Ariza y Torrelapaja. En Huesca ha sido el caso de dos, que juntan 71 censados: Fago y Valle de Bardají. En Teruel nadie se ha decantado por Abascal en seis municipios.