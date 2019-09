Educación quiere rebajar la tasa de abandono escolar prematuro del 15% el 10%

Un reto ambicioso que va a exigir que se refuercen medidas ya acometidas en la anterior legislatura como ajustar todavía más las ratios de alumnos en las aulas o seguir impulsando los estudios de FP. Es el que se ha marcado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, que en su comparecencia de este martes en las Cortes de Aragón ha anunciado su objetivo de rebajar en esta legislatura la tasa de abandono escolar temprano (jóvenes que dejan de estudiar tras cursar ESO) del 15% al 10%. Además, Faci ha revelado su intención de elaborar durante los próximos años una Ley de Educación, otra de Formación Profesional y una tercera para impulsar la industria cultural y creativa.

Aragón se encuentra, según los datos del año pasado, entre las ocho comunidades españolas con menor tasa de abandono escolar temprano. En 2018 se situó en un 15,6%. Mejoró con respecto a la registrada en 2017, que fue del 16,2%, y es la menor de la última década. Hay que recordar que esta variable expresa, en tanto por ciento, cuántos jóvenes de 18 a 24 años ambos inclusive, han dejado los estudios con una titulación inferior a la segundaria postobligatoria, es decir, sin FP de grado medio o bachiller.

El consejero de Educación ha anunciado que el Departamento va a poner en marcha un programa para rebajar hasta el ya mencionado 10%. En este sentido, ha considerado “irrenunciable” tratar de reducirla hasta los resultados que arrojan la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

En cuanto a la una futura Ley de Educación, Faci ha defendido que ha llegado la hora de “desarrollar” las bases que se establecieron en el Pacto por la Educación por unanimidad de todos los partidos políticos. Ante las críticas de la portavoz de Educación del PP en las Cortes, Pilar Cortés, quien ha reprochado a la exconsejera del ramo, Mayte Pérez, que no fuera capaz de “sacar adelante” esta normativa, Faci ha recalcado que el acuerdo de mínimos suscrito a final de legislatura no fue ningún “fracaso”. “Este será el auténtico pacto y se verá en las Cortes si hay consenso o no", ha dicho.

En un rápido repaso a los retos educativos para este mandato, Faci ha subrayado la intención de “consolidar y profundizar” en las políticas iniciadas la pasado legislatura. En relación con la FP, ha redoblado su compromiso con estas enseñanzas y con una FP acorde con los sectores económicos de mayor pujanza en la Comunidad (Logística, Agroalimentación, Energía Alternativas, Tecnología Digital y Turismo cultural), con la vista puesta en una mejor inserción de los alumnos. Ante la pregunta del diputado de IU Álvaro Sanz sobre las condiciones de contratación de los estudiantes de prácticas en las empresas, el consejero ha garantizado que en Aragón todos los alumnos de Formación Profesional “tienen contrato, en otras comunidades no, en esta sí”.

Con la concertada a vueltas

En la comisión las distintas sensibilidades de las formaciones políticas sobre la enseñanza concertada han vuelto a ponerse de manifiesto, pero las discrepancias sabidas no han llegado a los enfrentamientos verbales que se han visto en otras ocasiones en el Parlamento aragonés. Faci ha querido dejar muy claro que va a liderar la Educación “desde lo público” y ha defendido que cualquier responsable político debe tener como “prioridad” la enseñanza pública porque “siempre está ahí y en todos los sitios”, lo que no quiere decir que no se pueda incorporar en el modelo la concertada.

El consejero ha respondido con esta “convicción”, como la ha calificado, a la portavoz popular, quien le ha interpelado si esa “convivencia pacífica” entre la pública y la concertada que se establece en el pacto de gobernabilidad del cuatripartito significa que se vaya a retirar el recurso contra el Ánfora o extender el modelo de bilingüismo BRIT a los colegios e institutos con convenio. En relación con la concertada, la representante del PAR, Esther Peirat, ha abogado por una red de centros públicos y concertados “en igualdad de condiciones” y Carlos Trullén, de Ciudadanos, ha preguntado si “por fin” se va a destinar la concertada una partida presupuestaria adecuada teniendo en cuenta que la Cámara de Cuentas advierte de que está “infradotada”. Por su parte, David Arranz, de Vox, ha abogado por la implantación de un cheque escolar que se entregue a los padres para que puedan escolarizarlo donde quieran y, si es necesario, incrementar su cuantía.

Mientras, el portavoz de Izquierda Unida ha pedido al consejero que su Departamento mantenga “la beligerancia jurídica” en aquellas cuestiones en las que se defiende a la escuela pública y ha pedido que no haya “ninguna aula de la pública que se cierre antes que en la concertada”. En esta misma línea, desde Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras ha solicitado que no se financien “modelos educativos excluyentes”.

Cultura y Deporte

Aunque las cuestiones educativas han centrado gran parte de la comisión de este martes, Faci también ha hecho un hueco para hablar de algunas de las líneas que va a seguir su Departamento en el área cultural y deportiva.

Entre las novedades en materia cultural, el titular del Departamento ha compartido la creación de la figura del mediador cultural, la puesta en marcha de planes museográficos en las pinacotecas dependientes del Gobierno de Aragón y planes para la gestión de museos y archivos, mayores partidas presupuestarías para la restauración del Patrimonio y un convenio con la RAE y el Instituto Cervantes como instituciones referentes de la cultura española. Además, se va a se va a trabajar en la elaboración de una ley que incluya el 1% cultural.

Por su parte, el desarrollo de la Ley de la Actividad Física y el Deporte, el impulso al fomento escolar y del deporte femenino, la extensión de la tecnificación deportiva que tan buenos réditos ha dado a los jóvenes atletas de la tierra y la progresiva implantación del programa de valores en las canchas y pistas de la Comunidad, el Vadi (modelo de competición de los Juegos Deportivos en Edad Escolar del Gobierno de Aragón en el que se fomentan los valores de estas actividades), serán los ejes sobre los que girará la política deportiva del Departamento.